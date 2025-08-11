◇セ・リーグヤクルト9―4DeNA（2025年8月11日神宮）ヤクルトの主砲・村上が7試合ぶりの一発となる4号ソロを放った。1―0の3回に無死一塁で3番・内山が左翼に2ラン。スタンドが盛り上がる中、続いて打席に入るとDeNA・平良の2球目のスライダーを捉える。高々と上がった打球はヤクルトファンが待つ右翼スタンドに舞い降りた。「角度がついて良かった。そんなに振らずとも入るんだなって感じ」と村上。ベンチ前ではス