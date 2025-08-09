夏の甲子園における最高の投手は誰か。ライターの栗下直也さんは「戦前の甲子園で活躍した、嶋清一はその一人だろう。前人未到の記録を達成した若者は、戦争が奪うものの大きさを静かに、雄弁に語りかける」という――。（第1回）写真＝iStock.com／fstop123※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／fstop123■「悲劇の甲子園優勝投手」の最期毎年夏、甲子園球場で繰り広げられる熱戦を見るとき、私は86年前に同じグラウンドで伝