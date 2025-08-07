東京・新宿のミニシアター「シネマカリテ」が2026年1月12日をもって閉館する。運営会社の武蔵野興業が25年8月7日に公式サイトで発表した。姉妹館「武蔵野館」は引き続き営業を続ける。映画のラインアップは「これから検討」シネマカリテは、1920年に開館した老舗映画館「武蔵野館」の姉妹館として、12年12月に開館。2スクリーンのミニシアターとして営業してきた。シネコンでは上映されないような映画が扱われている。武蔵野興業の