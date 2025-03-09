¼ó°Ì¤Ï¼¯Åç¡¢19°Ì¤Ë¿·³ã¡¢28Ç¯¤Ö¤ê5ÀïÌ¤¾¡Íø¤ÎÌ¾¸Å²°¤¬ºÇ²¼°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëJ1¥ê¡¼¥°¤ÎÂè5Àá¤¬3·î8Æü¡¢9Æü¤Ë³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ACL¡ÊAFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡Ë¤òÀï¤¦4¥¯¥é¥Ö¤Ï»î¹ç¤¬¤Ê¤¯»ÃÄê¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢4Ï¢¾¡¤Î¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤¬¼ó°Ì¤ËÉâ¾å¡£28Ç¯¤Ö¤ê5ÀïÌ¤¾¡Íø¤ÎÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤¬ºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¼¯Åç¤ÏFW¥ì¥ª¡¦¥»¥¢¥é¤Î¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤ÇÇð¥ì¥¤¥½¥ë¤Ë3-1¤Ç¾¡Íø¡£2016Ç¯¤òºÇ¸å¤ËÍ¥¾¡¤«¤é±ó¤¶¤«¤ëÌ¾Ìç¤Ï¡¢º£µ¨¤«¤éµ´ÌÚÃ£´ÆÆÄ