前広島県安芸高田市長の石丸伸二氏は11月12日、公式のYouTubeチャンネルで“石丸新党”を結成する考えを明らかにした。新党は国政選挙ではなく、来年の7月に任期満了を迎える東京都議選に照準を合わせた地域政党になる。石丸氏は番組内で「都議会議員になろうという方は準備を始めておいてください」と候補者を募集する考えを示した。＊＊＊【写真を見る】「石丸人気ってこんなにすごいの？」都知事選で、銀座の路上を聴衆で