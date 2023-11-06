こんにちは。恋愛婚活コンサルタントの菊乃です。これまで1000人以上の「出会いがない男女」の相談に乗ってきた筆者ですが、かつては髪もボサボサで化粧もしない“完全なる非モテ”。「人は変われる」を自ら実践し、多くの方々の「もったいないところ」をご指摘してきた経験から、誰も言ってくれない「恋愛に役立つリアルな情報」をお伝えします。◆40歳前後で「このままではヤバイ」と気づく女性たち私のところへご相談にいらっし