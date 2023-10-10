『Shohei Ohtani - Beyond the Dream』が11月17日から独占配信されるエンゼルスの大谷翔平投手の素顔が、ついに明かされる。ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社は、ディズニー公式動画配信サービス「Disney+（ディズニープラス）」にて『Shohei Ohtani - Beyond the Dream』を11月17日から独占配信することを発表。6時間以上のロングインタビューが実現した。『Shohei Ohtani - Beyond the Dream』は、ロングインタビューの
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- 8. 高級老人ホーム入居も半年で退去
- 9. 400万円のハンドル投げ選手批判
- 10. 上皇さまに「中傷」深刻な実態
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- 1. ハマス人質殺害 映像確認される
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