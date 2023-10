『Shohei Ohtani - Beyond the Dream』が11月17日から独占配信されるエンゼルスの大谷翔平投手の素顔が、ついに明かされる。ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社は、ディズニー公式動画配信サービス「Disney+(ディズニープラス)」にて『Shohei Ohtani - Beyond the Dream』を11月17日から独占配信することを発表。6時間以上のロングインタビューが実現した。『Shohei Ohtani - Beyond the Dream』は、ロングインタビューの