春からいよいよ大学生。恋に勉強にバイトに全力で取り組もう！と張り切っている人も少なくないでしょう。しかし張り切りすぎて変に目立つと、周囲からの妬みや反感を買ってしまうので、注意したほうがいいかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたスゴレン独自の調査を参考に、「出る杭は打たれる！悪目立ちしない大学デビューの方法」をご紹介します。【１】周りに聞こえるような大声でしゃべったり笑ったり