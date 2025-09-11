男なら、誰でも女性とのスキンシップを喜びそうなものですが、なかには触られると微妙に感じるパーツも存在するようです。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケートを参考に「うれしいけど微妙…!?女性にタッチされたくない体の部位」を紹介します。【１】触るとガリガリなのがはっきりわかる「背中」「弱々しい印象をあたえるのがイヤ」（10代男性）というように、スリムな体型をコンプレックスに感じている男性は