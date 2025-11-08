ニューストップ > ライフ総合ニュース > 浮気がバレた男性が支払ったキツい代償 謝罪文のSNS投稿を強制された 浮気・不倫 失敗談 ゾッとする話 ((；ﾟДﾟ) スゴレン 浮気がバレた男性が支払ったキツい代償 謝罪文のSNS投稿を強制された 2025年11月8日 7時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 「浮気がバレたあとの彼女からの報復」について10代から20代男性に聞いた 「謝罪文」を書いてSNSに投稿することを強いられた 公衆の面前で土下座、自分の宝物を破壊、行動を制限されたなど 記事を読む おすすめ記事 「恋愛感情はなかった」 数回にわたり交番勤務中に性行為 神奈川県警、署員２人懲戒処分 投書で発覚 2025年11月7日 21時50分 26年前の名古屋主婦殺害、安福久美子容疑者は被害女性の夫不在の日を把握か 5カ月前のOB会で「週末も出勤」と会話…事件は土曜に発生 2025年11月6日 12時6分 「家族ごと殺すぞ」教諭に暴行し脅迫か 15歳男子中学生が逮捕 授業を抜け出し遊んでいたところ注意され逆上=静岡県警 2025年11月7日 21時14分 「イチャモンつけたいだけ」山本太郎氏 参院で「秋の叙勲」めぐり高市首相を追及も…あっさり“論破”されSNS呆れ声 2025年11月7日 19時35分 突然ママが天国に…0歳双子の女児を育てるシングルファーザーに激励の声「同じ父として応援しています」「奥様の分までお子様達と生きてください」 2025年11月5日 8時10分