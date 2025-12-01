株式会社珠屋櫻山(本社：東京都中央区、代表取締役：町田 素直)が運営するCAFE OHZAN(カフェオウザン)が、2025年12月1日(月)よりクリスマス期間の限定店舗を出店いたします。 限定店舗では、数量限定でクリスマス限定パッケージの商品も販売します。 数量限定商品 CAFE OHZANが毎年発売している、クリスマス限定パッケージのチョコレートラスクです。華やかなデコレーションとパッケージ