株式会社珠屋櫻山(本社：東京都中央区、代表取締役：町田 素直)が運営するCAFE OHZAN(カフェオウザン)が、2025年12月1日(月)よりクリスマス期間の限定店舗を出店いたします。

限定店舗では、数量限定でクリスマス限定パッケージの商品も販売します。





数量限定商品





CAFE OHZANが毎年発売している、クリスマス限定パッケージのチョコレートラスクです。華やかなデコレーションとパッケージで、贈答品としてクリスマスギフトやお歳暮に人気のお品物です。





2025年のクリスマス期間限定催事は計5カ所。お近くにお住まいの方や、今まで商品を手に取る機会がなかった方のご来店をお待ちしております。





クリスマスモチーフの限定チョコレート菓子





■期間限定ショップ

※店舗により取り扱いラインナップは異なります。

※出店期間は予告なく変更になる場合がございます。詳細は各ショップへお問い合わせください。









■東京都

・渋谷スクランブルスクエア

東急フードショーエッジ Event Stage1

期間 ：12月4日(木)～12月25日(木)

お問い合わせ：03-3477-9770





・グランデュオ立川

1階正面口前

期間 ：12月10日(水)～12月19日(金)

お問い合わせ：042-540-2111





・伊勢丹 立川店

地下1階 洋菓子プロモーション

期間 ：12月17日(水)～12月23日(火)

お問い合わせ：042-548-2120





■兵庫県

・大丸神戸店

地下1階 和洋菓子売場 スイーツイベント2

期間 ：12月10日(水)～12月22日(月)

お問い合わせ：078-331-8121





■福岡県

・JR博多駅構内 マイング

POP UP SPACE

期間 ：12月1日(月)～12月26日(金)

お問い合わせ：092-431-1127









クリスマス限定商品は全部で5種類。クリスマスモチーフのパッケージが目を引くおすすめ商品です。





■クリスマスカレンダー キューブラスク24個入





24個の小箱が並んだクリスマスカレンダー





12月1日から毎日ひとつずつ小箱を開けて楽しめる、クリスマスカレンダー。サンタクロースが率いるクリスマスサーカスの様子を絵本仕立てで描いています。

一番外側のスライド式パッケージを開けると観音開きのスリーブがあり、その中に24個の小箱が詰まっています。それぞれに描かれた絵柄とは別に、小箱をくるっと回すと新しいイラストが出てくる仕掛け。24日間、たくさんのイラストが楽しめるカレンダーになっています。





中身のお菓子も24個すべてが異なるデザイン。メインで使っているチョコレートの種類は、ミルク、ホワイト、ビター、キャラメル、ストロベリーに抹茶などさまざま。食感のいいきめ細かなラスクをベルギー産チョコレートでコーティングしています。

サンタクロース、スノーマン、ジンジャーマン、クマのぬいぐるみなどをメインにトッピング。たくさんのクリスマスアイコンが気分を盛り立ててくれます。他にもイチゴやレモン、ナッツ、チョコレートクランチなどをひとつひとつデコレーションしました。見た目も味わいもこだわった24種です。

「今日はどんなお菓子だろう」とわくわくする、特別な24日間をお楽しみください！





商品名 ： クリスマスカレンダー キューブラスク24個入

価格 ： 6,696円(税込)

販売URL： https://onlineshop.cafe-ohzan.com/shopbrand/recommend#CU24-25X









■キューブラスク5個入 ジョワイユノエル





5つの小箱が並んだパッケージ。ギフトにぴったり





小さなサイズが可愛らしいキューブ型のラスク。クリスマスカレンダーのデザインを踏襲しながら、キュートなチェスト付きパッケージに仕上げました。

5つ並んだ小箱の中に1つずつお菓子が入っています。クリスマスカレンダーに使われている24種類から5点を選びました。

クリスマスリースにサンタクロース、スノーマン、トナカイと、クリスマスアイコンを贅沢にあしらったラインナップです！





毎年大人気のキューブラスク5個入。贈り物が増える時期の11月や12月におすすめの商品です。プチギフトにも、自分へのご褒美にもぴったりです。





商品名 ： キューブラスク5個入 ジョワイユノエル

価格 ： 1,782円(税込)

販売URL： https://onlineshop.cafe-ohzan.com/shopbrand/recommend#CU5-25X









■キューブラスク12個入 ノエルブラン





丸いボックスが特徴的





帽子箱のような筒形ボックスには、赤と緑のクリスマスらしい配色を軸に、ポインセチア・ヒイラギなどを飾りました。5個入や24個入とはデザインを変えて、大人っぽい印象にしています。

描いたのは、クリスマスシーズンの街並みと、そこに暮らす人々の姿。ホリデーに向けて少しずつ彩られていく街並みと、大切な人と過ごす穏やかな日常。

そんな温かな風景を詰め込みました。

CAFE OHZANのコンセプトでもある“大人可愛い”を表現したパッケージデザインです。

中身のラスクは、サンタクロースやスノーマン、リースなどの可愛らしいモチーフが盛りだくさん。1箱にクリスマスらしさがぎゅっと詰まっています。





商品名 ： キューブラスク12個入 ノエルブラン

価格 ： 3,240円(税込)

販売URL： https://onlineshop.cafe-ohzan.com/shopbrand/recommend#CU12-25X









■スティックラスク ネージュ 10本入・15本入





スティックラスクは10本入と15本入の2種類





スティックラスクは10本入、15本入の2種類。

ラスクのデザインも、すべてクリスマスをイメージしています。チョコレートプレートに描かれた「Joyeux Noel」は、フランス語で「メリークリスマス」の意味。一目でシーズン感が伝わる、この季節におすすめのギフトです。

メレンゲでできたクリスマスリースやトナカイ柄のチョコレートで可愛らしく、イチゴやラズベリーの赤と抹茶やピスタチオの緑で色鮮やかにトッピングしました。

可愛いものを見ると、つい誰かにあげて気持ちを共有したくなるもの。贈る人も贈られる人も、思わず笑顔になってしまう。そんなギフトを目指しておつくりしました。

クリスマスプレゼントにはもちろん、お歳暮にもおすすめです！





商品名 ： スティックラスク ネージュ

価格 ： 10本入/2,862円(税込)

15本入/3,996円(税込)

販売URL： https://onlineshop.cafe-ohzan.com/shopbrand/recommend#ST10-25X









■販売店情報

直営店

・日本橋三越店

お問い合わせ：03-3274-8230





・銀座三越店

お問い合わせ：03-3535-1817





・東武池袋店

お問い合わせ：03-5396-6456





・二子玉川東急フードショー店

お問い合わせ：03-6805-7341





・公式オンラインストア

お問い合わせ：0120-129-683

https://onlineshop.cafe-ohzan.com









■一部商品取扱店

※販売開始日等の取り扱い状況について、直営店と異なる場合がございます。詳細は各ショップへお問い合わせください。





・羽田空港(第1ターミナル / 2カ所)

2Fマーケットプレイス15 特選洋菓子館

お問い合わせ：03-5757-8127





2F 国内線出発ロビー 2 PIER1

お問い合わせ：03-5757-8131





・羽田空港(第2ターミナル / 2カ所)

2F国内線出発ロビー25 SMILE TOKYO

お問い合わせ：03-6428-8725





2F 国内線出発ロビー 3 東京食賓館 時計台1番前

お問い合わせ：03-6428-8713





・羽田空港(第3ターミナル)

4F 江戸小路 28 Edo食賓館(時代館)

お問い合わせ：03-6428-0426





・成田空港(第3ターミナル)

2F保安検査前 東京食賓館

お問い合わせ：0476-34-4161









■会社概要

商号 ：株式会社珠屋櫻山

代表者：代表取締役 町田 素直

所在地：〒104-0045 東京都中央区築地2-14-2 SW東銀座No1(築地NYビル)3F









■ブランド概要

株式会社珠屋櫻山が経営する、洋菓子ブランドCAFE OHZAN(カフェオウザン)。東京都内4店舗の直営店のほか、羽田空港や東京駅などでも「東京限定の手土産」として取り扱われています。秋田県で発祥したブランドで、現在も秋田県にある工場にて製造しています。

良質小麦や良質バターを使った風味豊かな生地を焼き上げ、洋菓子、主にラスクを製造。

濃厚なチョコレートのコーティングに、ナッツやフルーツなどを手作業でトッピング。華やかなデコレーションが施されたチョコレート菓子は、まるで宝石のよう。

硬すぎないサクサクの食感でお子様から年配の方まで食べやすく、喜ばれる贈り物としてギフトに選ばれています。商品はそれぞれ個包装されており、手土産にしやすい点もポイントの一つ。

形や素材、大きさの異なるラスクを複数取り扱っており、主な種類はスティックラスク、キューブラスク、クロワッサンラスクの3種類。ギフトシーンに合わせてお選びいただけます。









【商品に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社珠屋櫻山

Tel：0120-129-683