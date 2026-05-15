アグリテックビジネスコンテスト『DEEP VALLEY Agritech Award 2026』5月15日（金）から特設サイトでプレエントリーの応募受付を開始

深谷市産業ブランド推進室

深谷市では、農業の課題解決につながるビジネスコンテスト『DEEP VALLEY Agritech Award 2026』（以下『アワード』）の応募受付を、５月１５日（金）から特設サイトで開始しました。

※『Agritech（アグリテック）』とは、農業（Agriculture）とテクノロジー（Technology）を組み合わせた造語で、テクノロジーを活用した革新的な農業のこと

特設サイト :https://agritechaward.deep-valley.jp/

■開催趣旨

『儲かる農業都市』の実現を目指しスタートしたDEEP VALLEY Agritech Awardは、これまで過去７回にわたり開催してきました。フードバリューチェーン全体を見据えた領域拡大や、米国ノースダコタ州のGrand Farm（グランドファーム）とのグローバルパートナーシップなど、常に進化を続けながら、累計１７３社ものエントリーをいただきました。その結果、５社への出資を実行し、国の支援を受けたスマート農業プロジェクトが深谷市内で６件展開されるなど、地域に確かな変化が生まれ始めています。

しかし、これまでの歩みの中で、わたしたちが強く痛感したことがあります。それは、『どんなに革新的な技術や素晴らしいアイデアであっても、アグリテックを単なる技術開発にとどめず、実際の農地に入り込み、事業として成功に導くことの壁は想像以上に高く、険しい』という現実です。だからこそ、２０２６年のアワードは大きく変わります。

今年のテーマは、昨年度同様『農業×〇〇＝未来』ですが、わたしたちが求めているのは、もはやアイデアの提示ではありません。注力するのは、技術と現場（農家）を強固に結びつけ、実証から社会実装・事業化へと一気に引き上げる『接続フェーズ』の徹底的な強化です。

その本気度の証として、本年度はこれまでの出資賞金に加え、新たに【総額１，０００万円の活動委託制度】を新設しました。これは単なる報奨金ではありません。深谷の土壌で、農家と共に泥臭く事業実装に挑んでいただくための『共創のチケット』です。

わたしたちが見据える５年後、１０年後の未来。それは、深谷市が単なる『実証実験の場』を越え、アグリテック企業、農家、多様なプレイヤーが有機的に結びつき、次々と新しい『農と食』のビジネスモデルが自律的に生まれ育つ【強固なエコシステム】として確立している姿です。深谷の現場で実装され、鍛え上げられた技術が、やがて日本全国、そして世界へと広がる農業の新たなスタンダードとなることを固く信じています。

本アワードが求めているのは、本気で農業の未来を変えたいと願う挑戦者です。机上の空論で終わらせず、農家のリアルな課題に寄り添い、現場と共に汗を流し、事業化という結果にコミットできる方々に来ていただきたい――。

深谷市は、現場マッチング、実証フィールドの提供、資金支援など、持てるリソースのすべてを懸けてあなたの挑戦に伴走します。出資の有無や受賞の枠にとらわれず、『農と食の未来』を共につくってまいります。

本気の挑戦を、心よりお待ちしています。

・『DEEP VALLEY Agritech Award 2026』ホームページ

URL：https://agritechaward.deep-valley.jp/

■主催および事務局

主催：深谷市

事務局：DEEP VALLEY Agritech Award 運営事務局（運営：株式会社ユニークピース、株式会社SHAPE(シェイプ)）

連絡先（E-mail）：agritechaward@deep-valley.jp

▲ホームページ

■テーマ

『農業×◯◯＝未来』

今年のアワードのテーマは、『農業×◯◯＝未来』です。

自由な発想で農業を取り巻く１次から６次過程におけるアイデアを対象としつつ、農業経営やフードバリューチェーンなどにおいて、農業の未来を共創する提案を幅広く募集します。そして、未来の農業をつくるみなさんのアイデアの実現に向けて、深谷市は伴走支援を行ってまいります。

※◯◯＝除草/ロボット/販売/人/プロダクト/デジタル/コンサル など

■応募資格

（1）応募条件

１.受賞の有無に限らず、深谷市をはじめとした農業を取り巻く『農業生産』『農業経営』『食品加工・製造』『流通・輸送』『販売・消費』などの農業課題の解決や改善に向けた取り組みを実施できる個人・法人のかた

２.応募者の所在地については深谷市内外を問いません

※DEEP VALLEY会員企業、過去に実施されたDEEP VALLEY Agritech Award応募者につきましても応募資格があります。その他、グループでの応募も可能です。

（2）留意事項

販売などによる営業を主目的としている企業様は、応募対象外となります。DEEP VALLEY会員にご登録ください。

DEEP VALLEY会員登録についてのお問い合せ：info@deep-valley.jp

■応募資格

・プレエントリー期間

５月１５日（金）午前１０時～２７日（水）正午

・本エントリー期間

５月２８日（木）正午～６月１９日（金）午後５時

■応募方法

所定のエントリーシートに日本語で入力いただいた上で、エントリーシートと補足・参考資料をウェブサイトの応募フォームから本エントリー期間内に提出してください。補足・参考資料は提出を必須とし、別途資料をZIP形式等で圧縮ファイル（エントリーシート含み最大5MBまで）として添付してください。5MBを超える場合には、応募フォーム内でエントリーシートのみをZIP形式にて添付し、補足・参考資料はDEEP VALLEY Agritech Award運営事務局（agritechaward@deep-valley.jp）まで送付ください。

■協賛・企業版ふるさと納税の募集について

深谷市の取り組みに賛同いただける企業様を募集しています。

以下メールアドレス宛てにお問い合わせください。

agritechaward@deep-valley.jp