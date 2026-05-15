学びがワクワクに変わる！科学の楽しさを体験するサイエンスショー！『でんじろう先生のドキドキわくわくサイエンスショー2026』8月15日（土）豊田、8月23日（日）豊橋で開催

名古屋テレビ放送株式会社

メ～テレ（名古屋テレビ放送）では、教育とエンターテインメントを融合させたサイエンスショー「でんじろう先生のドキドキわくわくサイエンスショー2026」を2026年8月15日（土）に豊田市民文化会館、8月23日（日）にアイプラザ豊橋で開催します。

科学実験を、多彩な演出を加えてショースタイルで表現！でんじろう先生のおもしろ実験を通じて、たくさんの方に科学の楽しさを直接、体験して頂きます。教育とエンターテインメントを融合させた、小さなお子様から大人まで楽しめるサイエンスショーです。

豊田公演は5月16日（土）10:00～、豊橋公演は5月30日（土）10:00～、チケット一般発売開始！

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＜豊田公演 イベント概要＞

■イベント名 ：でんじろう先生のドキドキわくわくサイエンスショー2026 豊田公演

■日 時：2026年8月15日（土）13:00開演／15:45開演 計2回公演

■会 場：豊田市民文化会館 大ホール （愛知県豊田市小坂町12丁目100）

■主 催：メ～テレ

■後 援：豊田市教育委員会

■制作協力 ：アプロ株式会社

■公式サイト ：https://www.nagoyatv.com/event/entry-47428.html

■チケット一般発売日：5月16日（土）10:00～

＜豊橋公演 イベント概要＞

■イベント名 ：でんじろう先生のドキドキわくわくサイエンスショー2026 豊橋公演

■日 時：2026年8月23日（日）13:00開演／15:45開演 計2回公演

■会 場：アイプラザ豊橋 講堂（愛知県豊橋市草間町字東山143-6）

■主 催：メ～テレ

■共 催：アイプラザ豊橋（指定管理者：(株)ケイミックスパブリックビジネス）

■後 援：豊橋市、豊橋市教育委員会

■制作協力 ：アプロ株式会社

■公式サイト ：https://www.nagoyatv.com/event/entry-47671.html

■チケット一般発売日：5月30日（土）10:00～

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■料 金：3,600円（全席指定・税込）

※3歳以上有料。3歳未満の膝上鑑賞は無料、座席が必要な場合は有料。

※当日料金は＋200円

※小学生以下は保護者の同伴が必要となります。