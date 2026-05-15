学びがワクワクに変わる！科学の楽しさを体験するサイエンスショー！『でんじろう先生のドキドキわくわくサイエンスショー2026』8月15日（土）豊田、8月23日（日）豊橋で開催

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名古屋テレビ放送株式会社

　メ～テレ（名古屋テレビ放送）では、教育とエンターテインメントを融合させたサイエンスショー「でんじろう先生のドキドキわくわくサイエンスショー2026」を2026年8月15日（土）に豊田市民文化会館、8月23日（日）にアイプラザ豊橋で開催します。


　科学実験を、多彩な演出を加えてショースタイルで表現！でんじろう先生のおもしろ実験を通じて、たくさんの方に科学の楽しさを直接、体験して頂きます。教育とエンターテインメントを融合させた、小さなお子様から大人まで楽しめるサイエンスショーです。


　豊田公演は5月16日（土）10:00～、豊橋公演は5月30日（土）10:00～、チケット一般発売開始！


　




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＜豊田公演　イベント概要＞


■イベント名 ：でんじろう先生のドキドキわくわくサイエンスショー2026　豊田公演


■日　　 　時：2026年8月15日（土）13:00開演／15:45開演 　計2回公演　


■会　　 　場：豊田市民文化会館　大ホール　（愛知県豊田市小坂町12丁目100）


■主　　 　催：メ～テレ


■後　　　 援：豊田市教育委員会


■制作協力 ：アプロ株式会社


■公式サイト ：https://www.nagoyatv.com/event/entry-47428.html


■チケット一般発売日：5月16日（土）10:00～


＜豊橋公演　イベント概要＞


■イベント名 ：でんじろう先生のドキドキわくわくサイエンスショー2026　豊橋公演


■日　　 　時：2026年8月23日（日）13:00開演／15:45開演 　計2回公演　


■会　　 　場：アイプラザ豊橋　講堂（愛知県豊橋市草間町字東山143-6）


■主　　 　催：メ～テレ


■共　　 　催：アイプラザ豊橋（指定管理者：(株)ケイミックスパブリックビジネス）


■後　　　 援：豊橋市、豊橋市教育委員会


■制作協力 　：アプロ株式会社


■公式サイト ：https://www.nagoyatv.com/event/entry-47671.html


■チケット一般発売日：5月30日（土）10:00～


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■料　　　 金：3,600円（全席指定・税込）


※3歳以上有料。3歳未満の膝上鑑賞は無料、座席が必要な場合は有料。


※当日料金は＋200円


※小学生以下は保護者の同伴が必要となります。