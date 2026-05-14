アクション俳優・大東賢氏、“重量感”と“実戦性”を追求した「パワー系アクション」が注目

近年、アクション俳優に求められる評価軸が変化し始めている。



従来は、スピード感や派手な動き、アクロバット性が中心だったが、現在は、



・重量感

・身体性

・実戦性

・フィジカルの説得力



といった“リアルな肉体表現”を重視する流れが強まりつつある。



特に映像制作やAI技術が進化したことで、映像そのものの迫力は再現しやすくなった一方、人間の身体から生まれる「本物の圧力」や「効かせるアクション」が、改めて注目され始めている。





アクション俳優・大東賢氏は、アームレスリング競技経験を活かし、“重さ”を感じさせる独自の「パワー系アクション」を追求。単なる速さではなく、打撃や動作に“実際に効いているように見える説得力”を重視したスタイルは、従来の日本アクションとは異なる存在感を生み出している。今後のアクション俳優には、演技技術だけではなく、「本物の身体性」や「フィジカルの説得力」が、さらに重要になっていく可能性がある。【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349257/images/bodyimage1】

英雄星チャンネル アクション俳優 大東賢

https://youtu.be/wjuutSyCjyA?si=CmHjhBU3pyI1Oqha



■パワー系アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」今後の上映等予定



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ユーネクスト配信決定

インドネシアバリ島上映決定 芸術祭 教育機関

ベトナム上映予定



「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」公式サイト



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【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349257/images/bodyimage2】

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