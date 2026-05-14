PingCAP、6月開催のイベント「AI Engineering Summit Tokyo 2026」に協賛

PingCAP株式会社

PingCAP株式会社 (本社：東京都千代田区、代表取締役社長：Eric Han、以下 PingCAP) は、2026年6月8～9日の2日間に渡り開催される「AI Engineering Summit Tokyo 2026」に、ゴールドスポンサーとして協賛します。本カンファレンスは、AIエージェントを使う・創る・推進するエンジニアと責任者の皆様に向けた、実践的な事例と知見が集まる場です。各社の現場で得られた実装・運用・組織展開のリアルな知見を通じ、参加者の皆様が「自社の開発をどう変えるか」の具体的なヒントを持ち帰り、明日からの開発に活かせる場が提供されます。なお、開催初日となる6月8日 (月) に特設ブースへの出展およびセッション登壇を実施します。

開催概要

名称：AI Engineering Summit Tokyo 2026

日時：2026年6月8日 (月) ～ 9日 (火) 9:00～21:00

会場：浜松町コンベンションホール & Hybridスタジオ

主催：ファインディ株式会社

参加費：無料 (事前登録制)

URL：https://ai-engineering-summit-tokyo.findy-tools.io/2026-summer

セッション概要

セッション日時：2026年6月8日 (月) 14:00～14:30

会場：Room A

セッション名：TiDB製品群から学ぶAIエージェントが加速するプロダクト開発と組織変革

セッション内容：

「AIファースト」を掲げるPingCAPは、TiDB X(https://docs.pingcap.com/ja/tidbcloud/tidb-x-architecture/?utm_source=press_release&utm_medium=news_wire&utm_campaign=findy-aest2026)やTiDB Cloud Zero(https://zero.tidbcloud.com/?utm_source=press_release&utm_medium=news_wire&utm_campaign=findy-aest2026)、mem9(https://mem9.ai/?utm_source=press_release&utm_medium=news_wire&utm_campaign=findy-aest2026)といったAIエージェント向け製品を迅速に市場投入しています。この開発を加速させるため、AI活用を前提として組織構造と開発プロセスを革新しています。本セッションでは、製品開発の現場でのAI活用による変化と、サポート部門へのAIエージェント全社展開のプロセスを詳説。AI活用による組織の壁を超えた共創の具体例を紹介し、AIを組織能力の核として機能させる実践知を共有します。

PingCAP株式会社

TiDB X Evangelist

関口 匡稔

[プロフィール]

金融系SIerにてDBA・アーキテクト・プロジェクトマネージャーとして主にスクラッチ開発案件に従事した後、複数の外資系DBベンダーにてソリューションアーキテクトを歴任。2022年よりPingCAP株式会社にてTiDB/NewSQLの普及・導入支援に従事し、テクノロジーエバンジェリストとして活動。TiUG、Serverless Meetupなど国内外の技術イベントに多数登壇。共著書に『わかばちゃんとつくって、壊して、直して学ぶNewSQL入門』(翔泳社) がある。

PingCAP株式会社

TiDB X Evangelist

TONG MU

[プロフィール]

2019年からPingCAPで分散システムの業務に従事し、主な分野は分散トランザクションとストレージエンジンです。TiDBの多くのコア機能を開発しました。mem9(https://mem9.ai/?utm_source=press_release&utm_medium=news_wire&utm_campaign=findy-aest2026)の主要な開発者の一人です。

※本ニュースリリースに記載されている会社名・商品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

TiDBについて

分散型NewSQLデータベース「TiDB (タイ・デー・ビー)(https://pingcap.co.jp/tidb/?utm_source=press_release&utm_medium=news_wire&utm_campaign=findy-aest2026)」は、ゲーム業界、金融、決済サービス、Eコマース、コンテンツサービス、通信、製造、流通、メディアなど多種多様な業界でのミッションクリティカルなシステムへの導入が進み、全世界で4,000社以上の企業に採用されています。TiDBは、従来のリレーショナルデータベースと同様にSQLを使用してデータにアクセスすることができ、分散型のアーキテクチャにより水平方向の拡張性、強力な一貫性、MySQLとの互換性を備えた高い可用性、さらに列指向ストレージによる高性能な分析処理により、多様化するデータ処理ニーズに応えます。新アーキテクチャ「TiDB X」の採用により、ベクトル検索も含めたマルチモデルをサポートする次世代基盤へ進化しています。高いスケーラビリティとコスト効率に加え、大量のオンデマンドクエリを高並列で処理するAIエージェントのワークロードに対応することが可能です。

PingCAPについて

PingCAPは、エンタープライズ向けのソフトウェアサービスプロバイダーとして2015年に設立され、オープンソースでクラウドネイティブなワンストップのデータベースソリューションを提供することにコミットしています。PingCAPの社名は、ネットワークの疎通を確認するために使用されるコマンド「Ping」とCAP定理の「CAP」の2つの単語を組み合わせています。3つのうち2つを選ばなければならないとされるCAP定理のC (Consistency - 一貫性)、A (Availability - 可用性)、P (Partition Tolerance - ネットワーク分断への耐性) ですが、この3つの全てに接続したい (Ping) という思いが込められています。PingCAPの詳細については https://pingcap.co.jp(https://pingcap.co.jp/?utm_source=press_release&utm_medium=news_wire&utm_campaign=findy-aest2026) をご覧ください。

会社概要

会社名：PingCAP株式会社

所在地：東京都千代田区大手町2丁目6番4号 TOKYOTORCH 常盤橋タワー 9F

代表者：Eric Han (エリック・ハン)

設立：2021年3月15日

URL：https://pingcap.co.jp/(https://pingcap.co.jp/?utm_source=press_release&utm_medium=news_wire&utm_campaign=findy-aest2026)

事業内容：分散型NewSQLデータベース「TiDB」を主力とした、オープンソースでクラウドネイティブなワンストップのデータベースソリューションを提供