禁漁明けの極上真鯛を堪能！　 福津の初夏の風物詩「第16弾ふくつの鯛茶づけフェア」5/15(金) ~ 6/28(日)開催

一般社団法人ひかりのみちDMO福津

福岡県福津市は、玄界灘に面した白砂の海岸や夕陽の絶景に加え、歴史情緒あふれる街並みや、全国から参拝客が訪れる宮地嶽神社でも知られるまち。自然と歴史が調和した魅力で、近年は観光地としても注目されています。

“おいしい福津”をテーマに観光を盛り上げる「おいしい福津実行委員会」（事務局／ひかりのみちDMO福津）では、福津市のご当地グルメ「鯛茶づけ」を満喫できる人気企画「ふくつの鯛茶づけフェア」を、今年も開催いたします。16回目を迎える今回も、「吾智網（ごちあみ）漁」の解禁時期（5月）に合わせてスタート。1～4月の禁漁期間を経て、水揚げされたばかりの玄界灘の真鯛を、福津のご当地グルメ「鯛茶づけ」で楽しめる特別な機会です。開催期間は全45日間。

■福津の鯛茶づけ３カ条とは？ ぷりっぷりの鯛を満喫できる鯛茶づけ

玄界灘で獲れた真鯛を使った福津のご当地グルメ「鯛茶づけ」を、市内各店こだわりの調理方法でおもてなし。各店ごとに、秘伝のゴマダレや食べ方も異なるため、毎年「お気に入りの一杯」を探しに何軒も足を運ぶお客様が多い人気フェアです。

＜福津の鯛茶づけ3カ条＞

一、玄界灘で獲れた活きのよい真鯛を使用

一、お茶かダシ汁をかけて、ご飯と一緒に召し上がれ

一、各店舗こだわりの調理方法でおもてなし

■漁師町の家庭の味を「ご当地グルメ」に育んできた人気フェア

平成23年（2011年）にスタートした「ふくつの鯛茶づけフェア」は、今年で16年目を迎えます。もともとは福津の家庭で親しまれてきた素朴な味「鯛茶づけ」を、ご当地グルメとして育ててきたこのフェア。玄界灘に面した福津では、鯛を専門に扱う漁師もおり、新鮮な真鯛が豊富に水揚げされる土地ならではの味わいが楽しめます。

新鮮な真鯛に熱々のお茶や出汁をたっぷりとかけて味わう、福津ならではの鯛茶づけ。

本フェアは開催を重ねるごとに人気を集め、今では「鯛茶づけといえば福津」と言われるまでに、福津を代表するご当地グルメとして定着しつつあります。例年「今年の鯛茶づけはいつからですか？」という問い合わせが届くなど、この時期を心待ちにしているファンも多い、初夏の風物詩です。

多彩な16店舗が織りなす“福津の鯛茶づけ”の魅力

定番のスタイルから、創作系、コース仕立てまで、バリエーション豊かな鯛茶づけを楽しめるのがこのフェアの大きな魅力！福津市内１６店舗が腕によりをかけて、「福津の鯛茶づけ３か条」に基づいたこだわりの一杯をご提供します。

各店舗のメニュー写真を以下にご紹介します。見た目の華やかさや個性もさまざま。気になる一杯をぜひ見つけてみてください。

サンセットの後にも楽しめる！

華杏弥太楼創作旬彩 玄杏四季の味処 花靖Seaside Kitchen MIUつやざき漁港食堂 空と海いけす料理 磯太郎正直亭寿し神力THE PARK福津ぶどうの樹 鮨屋台 海の彩オ魚ソウル結び屋 晴漁師めし 来進中華料理 春香博多わび助欧風カジュアルレストラン HYDE PARK

福津市は福岡県内有数のサンセットの名所。ドライブ帰りに立ち寄れるように、夜営業でも鯛茶づけを提供する店舗をパンフレットで紹介しています。（パンフレットデータは下記よりダウンロードいただけます）

https://prtimes.jp/a/?f=d161358-3-5cb37c66cc0e7488a3acddbc5f287143.pdfhttps://prtimes.jp/a/?f=d161358-3-d816f0cc1dd7c6e92d7e1ca0cdbcd423.pdf

【第16弾ふくつの鯛茶づけフェア 概要】

■期間 令和８年５月15日(金)～６月28日（日）

■場所 福津市内の協賛店舗 全16店舗（うち新規１店）

■主催 おいしい福津実行委員会

■鯛茶づけをもっと食べ鯛！「ふくつの鯛茶づけスタンプラリー」

鯛茶づけフェア特設ページ :https://dmofukutsu.com/taicha-fair/

フェア期間中は、スタンプラリーを実施！ 参加店舗で鯛茶づけを食べてスタンプを異なる3店舗分集めると、500円分のお食事商品券と交換できます（先着100枚）。何度でも楽しめる福津の味めぐり。巡って巡って、きっと“お気に入り”が見つかります。

※異なる店舗でのスタンプが対象。スタンプカードは参加店舗にて配布。さらに！2巡目（6軒以上）達成された方には、商品券と「鯛茶マスター」バッジもプレゼント♪

※水揚げ状況などにより、提供内容や数量が変更となる場合があります。来店前の事前確認をおすすめします。

■ご自宅でも楽しめる福津の鯛茶づけ！ おみやげにもぴったりです

簡単にご自宅で楽しめる冷凍やレトルト、お刺身を買って自宅で自分好みの鯛茶づけにチャレンジできるタレ、出汁の風味がクセになる福津めんべい（鯛茶漬味）など、お持ち帰り商品も充実しています。

フェア期間中に開催されるイベント、観光の見どころ

■宮地嶽神社 菖蒲まつり 5月23日（土）～6月14日（日）

約100種10万株の菖蒲が紫や白の優美な花を咲かせ、境内を彩ります。また、期間中はライトアップされた社殿と菖蒲の幻想的な世界を楽しめます。

※菖蒲まつり詳細は、宮地嶽神社（0940-52-0016）までお問い合わせください

※お花の生育によって期間が変更となる可能性があります

■絶景「かがみの海」や海辺のカフェで、特別なひとときを

鯛茶フェアの開催時期は、初夏のさわやかな風が心地よい季節。ビーチエリアには開放感あふれるカフェが点在しており、鯛茶づけランチの後に海を眺めながらスイーツやドリンクを楽しむのもおすすめです。

また、フェア期間中は潮が大きく引く日が多いシーズンで、SNSなどで注目を集める「かがみの海」の絶景撮影にぴったりのタイミング。大潮～中潮の干潮時にだけ見られるリフレクションでは、濡れた砂浜に空が映り込み、幻想的な写真を撮影することができます。「かがみの海」は潮の満ち引きがポイント。お出かけ前には、公式HPの予想カレンダーをぜひチェックしてみてください。

遠浅でフラット、白砂のビーチが数キロにわたって続く福津の海岸エリア青空と雲が砂浜に移りこむ幻想的な景色が撮影できることも福津は西向きのビーチなのでサンセットも絶品かがみの海 公式サイト :https://kagaminoumi.com/

福津のお出かけ情報もぜひチェックを！

福津の観光公式サイト「福津ウェーブ」のイベントページで随時更新中です。上記でお知らせした宮地嶽神社の菖蒲まつりのほか、ウォーキングやトレッキング、ご当地食材の直売情報など盛りだくさん！

福津市観光公式「福津ウェーブ」 :https://dmofukutsu.com/

一般社団法人ひかりのみちDMO福津

ひかりのみちDMO福津は令和４年に国の観光庁に本登録された登録DMOで、福津市が誇る自然や食、伝統文化などの観光資源に精通し、地域の皆さんと協力し合いながら魅力的な観光地域づくりを手掛けています。