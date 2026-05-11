全国に75施設の温泉ホテル・宿・テーマパークを展開するGENSEN HOLDINGS株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：川粼 俊介）は、2026年8月7日（金）に「大江戸温泉物語Premium 松乃井」をグランドオープンいたします。これに伴い、宿泊予約を5月11日（月）より開始いたしました。 大江戸温泉物語グループが展開するPremiumシリーズは、全27施設となります。 公式サイト： https://x.gd/yFR4x

利根川の渓谷に抱かれ、古くから「東京の奥座敷」として愛されてきた歴史ある温泉地、水上。 都心から新幹線や車で約2時間圏内というアクセスの良さがありながら、雄大な谷川岳の自然と静けさに包まれる特別な場所です。 当施設は、この地で代々受け継がれてきた伝統と歴史を大切にしながら、現代の旅のニーズに寄り添った新しい温泉宿へと生まれ変わります。 豊かな自然と歴史が息づくこの地で、家族の楽しい時間も、大人のくつろぎ時間も、諦めることなくご満喫ください。 オープン日 ：2026年8月7日（金） 所在地 ：〒379-1617 群馬県利根郡みなかみ町湯原551 交通アクセス（車） ： 関越自動車道 水上ICより約5分 交通アクセス（電車）： JR水上駅より車で約5分 ご予約方法 ・公式サイト ：https://x.gd/yFR4x ・電話 ：050-3615-3456（受付時間：9:00～19:00）

【大江戸温泉物語Premium 松乃井の魅力】

■3つの露天風呂と2つの大浴場で贅沢な湯めぐり体験

当館の自慢は、自家源泉がもたらす豊かな恵みを活かした湯めぐり体験ができる点です。 3つの露天風呂と2つの大浴場を有し、多彩な湯めぐりをお楽しみいただけます。日本庭園を眼前に望む浴槽をはじめ、立ち湯や壺湯、寝湯といったユニークな浴槽を完備。それぞれの浴槽で趣の異なる入浴体験を心ゆくまでご堪能いただけます。また、周囲を気にせず心ゆくまで温泉を楽しみたいお客様のために、5つの貸切風呂をご用意いたしました。プライベートが確保された贅沢な空間で、至福のひと時をお過ごしいただけます。

■お子様連れの旅行にもうれしい！多彩な遊具が完備した屋内キッズパーク誕生

新設するキッズパークは、年齢に合わせた多彩な遊具を完備しており、小さなお子様からアクティブに動き回りたいお子様まで、思う存分お楽しみいただけます。全天候型の屋内施設のため、天候に左右されることなく遊べるのが魅力です。さらに、開放感あふれる屋外プール（夏季限定）も完備。みなかみの豊かな自然を感じながら、家族みんなで水遊びを楽しむ、かけがえのないひと時をお過ごしいただけます。

■みなかみの山々を見渡す絶景レストラン

大きな窓が特徴の開放的なレストランでご提供するのは、こだわりのプレミアムバイキング。ライブキッチンで仕上げる熱々の料理や、卓上で湯気を上げる「温泉せいろ蒸し」など、和洋中、多彩なメニューが並びます。群馬ならではの味覚として「もつ煮込み」や「ソースカツ丼」といったご当地グルメもご用意しております。旅を彩る、種類豊富な美食のラインナップをご期待ください。 ※画像はイメージです

■心うるおう憩いの場、プレミアムラウンジでの語らい

ご到着時やチェックアウト前、ご就寝前のひと時まで、思い思いのシーンに寄り添うプレミアムラウンジ。コーヒーやソフトドリンクはもちろん、アルコール類もフリーフローでご用意いたします。 窓の外に広がるのは、雄大な庭園とみなかみの自然美。開放感あふれる空間の一角には、暖炉の火を眺めるライブラリーも併設しております。

■水上温泉の自然を感じ、静寂に身を委ねるプライベート空間

客室はみなかみの山々が織りなす情景を映した、安らぎあふれるデザイン。和室・洋室・和洋室と、旅のスタイルに合わせて選べる多彩なタイプをご用意いたしました。なかでも露天風呂付客室は、プライベートな空間で心ゆくまで湯あみを満喫いただけます。

「大江戸温泉物語Premium」シリーズについて

「遊びとくつろぎのある温泉宿。思い思いの贅沢が見つかるプレミアム。」 開放感にあふれた空間で温泉を楽しめる大浴場。ちょっとした贅沢感を楽しめるメニューやその土地ならではの食材を味わえるバイキング。 ご滞在中に何度でもご利用いただけるプレミアムラウンジでは、ドリンク片手に語らいのひと時を。家族の楽しい時間も、大人のくつろぎ時間も、諦めることなく満喫できます。大江戸温泉物語からアップグレードしたPremiumシリーズで、贅沢なひと時をお楽しみください。 詳細はこちら https://x.gd/MlsVm

【会社概要】

■会社名：GENSEN HOLDINGS株式会社 ■所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座7-16-21 銀座木挽ビル5階 ■設立年月日：2017年12月5日（創業2001年11月） ■代表取締役：川粼 俊介 ■事業内容：全国で温泉旅館、ホテル、温浴施設、テーマパークの運営事業を展開 （大江戸温泉物語グループとして全国75施設。2026年5月現在） ■URL：https://corporate.ooedoonsen.jp/