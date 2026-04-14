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限定モデルAudi A3 Sportback / A3 Sedan edition S line plusを発表
S lineのダイナミズムをより強く体感できる、魅力あふれる限定モデル
アスカリブルーメタリックをはじめとする専用のエクステリアによる独自のアイデンティティ
Audi Sportを象徴するレッドステッチのスポーツシートをはじめとする、数々の特別装備
アウディ ジャパン（東京都品川区、ブランド ディレクター：マティアス シェーパース）は、アウディのプレミアムコンパクトモデルAudi A3シリーズに、スポーティな魅力をさらに際立たせた限定モデル Audi A3 Sportback edition S line plusおよびAudi A3 Sedan edition S line plusを発表し、本日より全国のアウディ正規ディーラー（127店舗、現時点）を通じて発売いたします。
ベースとなるモデルはAudi A3 Sportback / A3 Sedan 30 TFSI S lineです。Audi A3 Sportback 30 TFSI Slineは、全長4,355mm、全幅1,815mm、全高1,435mm、Audi A3 Sedan 30 TFSI S line は全長4,505mm、全幅1,815mm、全高1,410mm、両モデルともホイールベースは2,635mmです。高い居住性を確保しながら、取り回しの良いコンパクトなサイズです。搭載される1.5ℓ直噴ガソリンターボエンジンは、最高出力116ps、最大トルク220Nmを発揮し、高効率な7速Sトロニックトランスミッションを組み合わせています。このエンジンにベルト駆動式オルタネータースターター（BAS）と48Vリチウムイオンバッテリーを用いたマイルドハイブリッドドライブシステムを採用することで、エネルギー回生機能が向上しています。また、コースティング（惰力走行）時にはエンジンが完全に停止し、より効率的で快適なドライビングを可能としています。
エクステリアにおいては、スポーティなベースモデルS lineの魅力をさらに研ぎ澄ませる多彩な装備が施されています。フロントでは、マトリクスLEDヘッドライトが先進的な表情を演出するとともに、ヘッドライトウォッシャーが実用的な機能美を添えています。また、ダークAudi rings&ブラックスタイリングパッケージの採用により、フロントグリル、フォーリングスエンブレム、エクステリアミラーハウジングがブラックアウトされ、精悍な佇まいをより一層強調しています。これらに加えメタリックペイントが標準採用されます。さらに、足元を彩る特別装備のグラファイトグレーポリッシュ仕上げの5Yスポークデザイン18インチアルミホイールが、サイドビューに力強いダイナミズムを与え、限定モデルとしての完成度を高めています。なお、セダンは特別装備のコントラストルーフブラックとなります。
インテリアは、S line plusパッケージに含まれる、レッドのステッチを施したブラックのレザー／アーティフィシャルレザー製のS lineシート、プライバシーガラス、アウディドライブセレクトを装備します。また、MMIナビゲーションシステム、バーチャルコックピットプラス、アウディサウンドシステムにより構成されるナビゲーションパッケージも採用します。さらに、利便性と安全性を高次元で融合させた、電動調整機能付きフロントシート、アドバンストキーシステム、シートヒーターフロント、パークアシストプラス、サラウンドビューカメラ、アウディホールドアシスト、アダプティブクルーズアシスト／エマージェンシーアシスト、ハイビームアシスト、３ゾーンオートマチックエアコンディショナーにより構成されるコンビニエンス＆アシスタンスパッケージを標準装備として、プレミアムなドライブエクスペリエンスを提供します。ドアを開ければ、特別装備のドアエントリーライトのSロゴが足元を照らします。スポーツシートにはAudi Sportレッドステッチが施され、ドライビングへの情熱を静かにかつ力強く主張します。室内を彩る、同じく特別装備のアンビエントライティングプロは、光の演出によって洗練されたラウンジのような心地よさを演出します。
Audi A3 Sportback edition S line plusの限定台数は合計200台（デイトナグレーメタリック：130台、グレイシアホワイトメタリック：50台、アスカリブルーメタリック：20台）、Audi A3 Sedan edition S line plusの限定台数は合計50台（デイトナグレーメタリック：20台、グレイシアホワイトメタリック：20台、アスカリブルーメタリック：10台）です。
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※アスカリブルーメタリックは + 6万円
本件に関するお問合わせ先
フォルクスワーゲン グループ ジャパン株式会社
アウディ ジャパン 広報部
関連リンク
日本語版リリース
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