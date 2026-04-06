株式会社PHP研究所（京都市南区、代表取締役社長 瀬津 要）は、2026年4月10日に「松下幸之助ゲーム 人生と経営の達人への道」（対象年齢10歳以上、10,780円税込）を発売します。PHP研究所は、2026年11月に創設80周年を迎えることを記念して、その記念プロジェクトの一つとして、PHP研究所の創設者で、パナソニック（旧・松下電器産業）の創業者・松下幸之助の人生をボードゲーム化しました。稲盛和夫氏や孫正義氏、柳井正氏をはじめ、多くの企業家に影響を与えてきた松下幸之助という経営者の生き方を通じて、自分の可能性を信じる心、夢に向かって進む勇気、変化に対応する人間力、人のために尽くす喜びを感じてもらいたいという想いを込めたゲームです。

■家庭向けに開発したＰＨＰのボードゲーム第2弾

ＰＨＰのボードゲーム第1弾は、企業研修用に開発した「松下幸之助＜理念経営＞実践ゲーム」です。2022年の発売以来、社員セミナーや職場コミュニケーションのツールとして好評を得ており、増産を重ねています。プレイ体験者や購入者からは、「会話が自然と増える」「学びが多い」「子どもにもやらせたい」などの感想が寄せられており、ファミリータイプを希む声も多かったため、創設80年の記念事業の一つとして、世代を問わず家族で遊ぶことを目的とした第2弾の発売を決定しました。ボードゲームの第2弾は、松下幸之助の「人生」そのものをゲームシステムに落とし込んでいる点が、最大の特徴です。9歳で小学校を中退して火鉢店に奉公し、10円の初給金に感動するところからゲームは始まります。その後100円で独立して、松下電器を世界的企業へと成長させるまでの全過程では、日本のモノづくりの歴史や通貨の変化に加え、昭和レトロな雰囲気も体感できます。プレイヤー全員が松下幸之助になり、ゼロから事業を立ち上げ、社会に貢献しながら経営を学ぶ体験型の人材育成エンターテイメントをお届けします。

■初めてでも簡単。勝敗を分けるのは「社会貢献度」

自らサイコロを振り、コマを進め、マスに止まって行動を選択するというシンプルな遊び方ですが、人生と同じように、一つひとつの選択がゴールや勝敗に影響するように設計されています。一般的なすごろくスタイルのボードゲームでは、稼いだ金額の多さやゴール到達の早さで勝敗が決まりますが、このゲームで重要視されるのは「社会への貢献度」です。「利益は社会に貢献した報酬である」という松下幸之助の信念に基づき、どれだけ多くの人を幸せにしたか、どれだけ世の中を豊かにしたかが、勝敗のカギを握ります。

■なりたい職業に「社長／起業家」が選ばれる時代に役立つ学び満載

2026年3月に発表された第一生命保険の第37回「大人になったらなりたいもの」調査において、高校生男子のランキングで「社長／起業家」が6位に選ばれました。2022年4月からは高校での金融経済教育が必修化されており、前出のランキング9位には「投資家」が初めてランクインしています。これらから見て取れるのは、働き方やお金は、子どもたちにとっても身近な話題で、関心も高まりつつあるということです。このゲームは、「お金をどのように使うか」「リスクをどのように取るか」「成功や失敗から何を学ぶべきか」などを考えながらプレイします。盤上にちりばめられた松下幸之助のエピソードや名言には、お金マインドや起業家精神など、現代の子どもたちに役立つ要素が盛り込まれており、教材としても活用できます。

■松下幸之助について

パナソニック（旧松下電器産業）グループ創業者、ＰＨＰ研究所創設者。明治27（1894）年、和歌山県に生まれる。９歳で単身大阪に出、火鉢店、自転車店に奉公ののち、大阪電燈に勤務。大正７（1918）年、23歳で松下電気器具製作所（昭和10年に松下電器産業株式会社に改組）を創業。昭和21（1946）年には、「Peace and Happiness through Prosperity＝繁栄によって平和と幸福を」のスローガンを掲げてＰＨＰ研究所を創設。昭和54（1979）年、21世紀を担う指導者の育成を目的に、松下政経塾を設立。平成元（1989）年に94歳で没。

■商品概要

品名：松下幸之助ゲーム 人生と経営の達人への道価格：10,780円（税込）プレイ時間：約60～120分プレイ人数：2～4人対象年齢：10歳以上発売元：ＰＨＰ研究所

■「松下幸之助＜理念経営＞実践ゲーム」について

https://www.php.co.jp/k-lifegame/

ＰＨＰのボードゲーム第1弾。各プレイヤーは、事業部長となり、社員を増やして成長させ、他の事業部長と協力しながら、限られた時間のなかで世の中に貢献することを目指します。プレイヤー同士の連携がゴールのカギを握る協力型ボードゲームです。社内研修や職場のコミュニケーションツールとして、企業での採用も増えています。品名：松下幸之助〈理念経営〉実践ゲーム価格：33,000円（税込・送料込）プレイ時間：60～120分プレイ人数：3～6人対象年齢：12歳以上発売元：ＰＨＰ研究所

https://hrd.php.co.jp/konosuke-game/