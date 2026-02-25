¡ÚÆÃµö¼èÆÀ¡Û119ÈÖ¤Î¡Ö¸ÀÍÕ¤ÎÊÉ¡×¤ò0ÉÃ¤Ë¡¡¹ñÈÖ¹æ¤Ç¸À¸ì¤ò¼«Æ°È½ÊÌ¤¹¤ëAIÄÌÌõµ»½Ñ¡¢À¤³¦5¥«¹ñ¤ÇÃÎºâÌÖ¤ò³ÎÎ©
³ô¼°²ñ¼ÒC&T(ËÜ¼Ò¡§·²ÇÏ¸©Á°¶¶»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Âíß·À¶Èþ)¤Ï¡¢Ë¬Æü³°¹ñ¿Í¤¬¶ÛµÞÄÌÊó¤ò¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¡¢È¯¿®¸µ¤Î¹ñÈÖ¹æ¤«¤éÂ¨ºÂ¤Ë¸À¸ì¤òÆÃÄê¤·¡¢AIÄÌÌõ¤ò¼«Æ°µ¯Æ°¤µ¤»¤ëÆÃµöµ»½Ñ(ÆÃµöÂè7816905¹æ)¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÊÆ¹ñ¡¦Ãæ¹ñ¡¦¥¤¥ó¥É¡¦´Ú¹ñ¤Ø¤Î¹ñÆâ°Ü¹Ô¼êÂ³¤¤ò´°Î»¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
À¤³¦5¥«¹ñ¤Ç¸¢Íø³ÎÊÝ
¢£ ³«È¯¤ÎÇØ·Ê¤ÈÆÃµöµ»½Ñ¤Î³Ë¿´
°åÎÅ¡¦µßµÞ¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢³°¹ñ¿ÍÄÌÊó¼Ô¤È¤Î°Õ»×ÁÂÄÌ¤Ë¡ÖÄÌÌõ¼Ô¤Î¼êÇÛ¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥à¥é¥°¤¬È¯À¸¤·¡¢¤³¤ì¤¬½éÆ°¤ÎÃÙ¤ì¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤ÎÆÃµöµ»½Ñ¤Ï¡¢ÅÅÏÃ¸ò´¹µ¡(PBX)Ï¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢¼õÅÅ¤·¤¿½Ö´Ö¤ËÁê¼ê¤Î¹ñÈÖ¹æ(Îã¡§+1¤Ê¤é±Ñ¸ì¡¢+82¤Ê¤é´Ú¹ñ¸ì)¤ò¼±ÊÌ¡£¥Ü¥¿¥óÁàºîÉÔÍ×¤Ç¡¢¤½¤Î¾ì¤ËºÇÅ¬¤ÊAIÄÌÌõ¸À¸ì¥»¥Ã¥È¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖÄÌÌõÀÜÂ³¤Þ¤Ç0ÉÃ¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡¢Ì¿¤òµß¤¦¤¿¤á¤Î¥¤¥ó¥Õ¥éµ»½Ñ¤Ç¤¹¡£
¢£ 2026Ç¯½Õ¡¢BtoC¸þ¤±¥¢¥×¥ê¸ø³«Í½Äê
¸½ºß¡¢ËÜµ»½Ñ¤òÅëºÜ¤·¤¿¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê¡Ötel-trans¡×¤Î³«È¯¤òºÇ½ªÃÊ³¬¤Þ¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Ë¬Æü³°¹ñ¿Í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³¤³°¤ØÅÏ¹Ò¤¹¤ëÆüËÜ¿Í¤¬¸½ÃÏ¤Ç½õ¤±¤ò¸Æ¤ÖºÝ¤Ë¤â¡¢¼«¿È¤Î»È¤¤´·¤ì¤¿¸À¸ì¤ÇÂ¨ºÂ¤Ë¾õ¶·¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤ëÀ¤³¦¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
À¤³¦½é¡ªÅÅÏÃÈÖ¹æ¤À¤±¤Ç¸ÀÍÕ¤ÎÊÉ¤òÄ¶¤¨¤ë
¢£ 2026Ç¯²Æ¡¢BtoB¸þ¤±¥¢¥×¥ê¸ø³«Í½Äê
¸½ºß¡¢ËÜµ»½Ñ¤òÅëºÜ¤·¤¿¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê¡Ötel-trans¡×+PBX¤Î³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£°åÎÅµ¡´Ø¤ä¼«¼£ÂÎ/´ë¶È¤Ë¤ª¤¤¤ÆÅÅÏÃ¸ò´¹µ¡(PBX)Ï¢·È¤Ç¡¢³¤³°¤Ç¤âÅÏ¹Ò¤¹¤ëÆüËÜ¿Í¤¬¸½ÃÏ¤Ç½õ¤±¤ò¸Æ¤ÖºÝ¤Ë¤â¡¢¹ñÆâ¤Î³°¹ñ¿Í¤¬¼«¿È¤Î»È¤¤´·¤ì¤¿¸À¸ì¤ÇÂ¨ºÂ¤Ë¾õ¶·¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤ëÀ¤³¦¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
ÄÌÌõ1»þ´Ö°Ê²¼¤Î¥³¥¹¥È¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½
¢£ ¡ÚËÜÆü¤è¤ê¼õÉÕ³«»Ï¡Û¥¢¥×¥ê¥ê¥êー¥¹ÄÌÃÎ¡¦Àè¹ÔÍøÍÑÍ½Ìó¥Õ¥©ー¥à
2026Ç¯½Õ¤ÎApp Store / Google Play¤Ç¤ÎÀµ¼°¥ê¥êー¥¹¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢ºÇ¿·¾ðÊó¤äÀè¹ÔÍøÍÑ¤Î¤´°ÆÆâ¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡ÖÍ¥Àè°ÆÆâ¥Õ¥©ー¥à¡×¤ò³«Àß¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÐ¾Ý¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ °åÎÅµ¡´Ø¡¢¼«¼£ÂÎ¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É´ØÏ¢´ë¶È¡¢¤ª¤è¤Ó°ìÈÌ¥æー¥¶ー¤Î³§ÍÍ
ÅÐÏ¿ÆÃÅµ¡¡¡¡ ¡§ ¥ê¥êー¥¹¾ðÊó¤ÎÍ¥ÀèÄÌÃÎ¡¢¤ª¤è¤ÓÆ³Æþ¸¡Æ¤ÍÑ»ñÎÁ¤ÎÁ÷ÉÕ
¤ª¿½¤·¹þ¤ßURL¡§ https://forms.gle/8P4M54iKLLawimYg9
tel-trans¥ê¥êー¥¹¤ÎÍ¥ÀèÄÌÃÎÍ½Ìó
¢£ ÂåÉ½¼èÄùÌò ÂìÂôÀ¶Èþ¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸
50ºÐ¤Ç·²ÇÏÂç³Ø³ØÉôÂç³Ø±¡¤ËÆþ¤ê¡¢°åÎÅ¸½¾ì¤Î¸À¸ì¤ÎÊÉ¤ò¸¦µæ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎÆÃµö¼èÆÀ¤Ï¡¢¤½¤Î¸¦µæ¤¬¡ØÀ¤³¦¶¦ÄÌ¤Î²ò·èºö¡Ù¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤¿¾Ú¤Ç¤¹¡£½Õ¤Î¥ê¥êー¥¹¤òÂÔ¤ÄÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢ºÇ¸å¤Î½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê³§ÍÍ¤ÎÀ¼¤ò¤ª´ó¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£