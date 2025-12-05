¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤È Mastercard¡¢¡ÖChristmas Market in²£ÉÍÀÖ¥ì¥ó¥¬ÁÒ¸Ë¡×¤Ë¶¨»¿
½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹(CEO)¡§±ß»³ Ë¡¾¼¡¢°Ê²¼¡Ö½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¡×¡Ë¤ÈMastercard¡ÊËÜ¼Ò¡§¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯½£¥Ñ¡¼¥Á¥§¥¹¡¢ÆüËÜÉôÌç¼ÒÄ¹¡§¥æ¥ó¥½¥¯¡¦¥Á¥ã¥ó¡¢°Ê²¼Mastercard¡Ë)¤Ï¡¢2025Ç¯12·î£µÆü¤è¤êº£Ç¯¤Ç³«ºÅ16²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡ÖChristmas Market in²£ÉÍÀÖ¥ì¥ó¥¬ÁÒ¸Ë¡×¤Ë¶¦Æ±¶¨»¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Îò»Ë¤¢¤ë²£ÉÍÀÖ¥ì¥ó¥¬ÁÒ¸Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢²ñ¾ì¤ÎÁõ¾þÅù¤ò¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Þ¡¼¥±¥Ã¥ÈÈ¯¾Í¤ÎÃÏ¡¦¥É¥¤¥Ä¤«¤é¤â¼è¤ê´ó¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜ³ÊÅª¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤·¤¿Åß¤ÎÉ÷Êª»í¤Ç¤¹¡£¶¨»¿´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥á¥¤¥ó²ñ¾ìÆâ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢º£Ç¯ÃÂÀ¸¤·¤¿Æþ¾ìÌµÎÁ¥¨¥ê¥¢¡ÖChristmas Gate¡×¤Ø¤ÎPOPÀßÃÖ¤ä¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼ÅÚÂæ¤Ø¤Î¥í¥´·ÇºÜ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Íè¾ì¼Ô¤ÎÂÎ¸³¤ò¤è¤êË¤«¤Ë¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Þ¡¼¥±¥Ã¥ÈÆâ¤Ç¤Î¤ªÇã¤¤Êª¤Ë¤ÏMastercard¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¤ÇÊØÍø¤Ê¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ÏSNS¡ÖBeReal¡×¤ÇÈ¯¿®¡£½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤¬È¯¹Ô¤¹¤ë¡Ö¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«¡¼¥É Point¡Ü Mastercard¡×¤È¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬Ä´ÏÂ¤·¤¿¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¤·¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«¡¼¥É Point¡Ü Mastercard¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«¡¼¥É Point¡Ü Mastercard¡×¤Ï¡¢Ç¯²ñÈñÌµÎÁ¤Ç¥¹¥Þ¥×¥í¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê¢¨¾ÜºÙ¤Ï²¼µURL¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë¤¬¤¿¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Ç¤¹¡£¡Ö¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«¡¼¥É Point¡Ü Mastercard¡×¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¸ýºÂ¤«¤éÂ¨ºÂ¤Ë¤´ÍøÍÑ³Û¤¬°ú¤Íî¤È¤·¤µ¤ì¡¢¥á¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëÍøÍÑÄÌÃÎ¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢ÍøÍÑ¾õ¶·¤Î³ÎÇ§¤ä»È¤¤²á¤®ËÉ»ß¤Ê¤É¡¢²È·×¤Î´ÉÍý¤â¤·¤ä¤¹¤¯°Â¿´¤·¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¹¥Þ¥×¥í¥Ý¥¤¥ó¥È
https://www.netbk.co.jp/contents/lineup/smartprogram/point/
¡ä¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«¡¼¥É Point¡Ü¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢²¼µURL¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.netbk.co.jp/contents/lineup/debitcard/mastercard-pointplus/
¡ØChristmas Market in²£ÉÍÀÖ¥ì¥ó¥¬ÁÒ¸Ë¡Ù¡¡³«ºÅ³µÍ×
https://digitalpr.jp/table_img/2617/124134/124134_web_1.png
¡ÖChristmas Gate¡×¥¨¥ê¥¢³µÍ×
https://digitalpr.jp/table_img/2617/124134/124134_web_2.png
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇäÃæ¡Û
Æþ¾ì¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¼ïÎà¤ä¤´¹ØÆþÊýË¡¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://www.yokohama-akarenga.jp/christmas/
¡¦¼çºÅ¡§²£ÉÍÀÖ¥ì¥ó¥¬ÁÒ¸Ë¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò²£ÉÍÀÖ¥ì¥ó¥¬¡¦¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í²£ÉÍ»Ô·Ý½ÑÊ¸²½¿¶¶½ºâÃÄ¡Ë
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤Ï¡¢¤ªµÒ¤µ¤ÞÃæ¿´¼çµÁ¤Î¤â¤ÈºÇÀèÃ¼¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶âÍ»¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÊÑ³×¤·¡¢¼Ò²ñ¤ò¤è¤ê²÷Å¬¤ÇÊØÍø¤Ê¤â¤Î¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Mastercard¤ÏMastercard International Incorporated ¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¢¤ê¡¢£²¤ÄÏ¢¤Ê¤ë±ß¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÆ±¼Ò¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»Àè¡§½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô ¹Êó¡¦IRÉô¡§kouhou_pr@netbk.co.jp
