車好きの夫は“週1回”、ガソリンスタンドで洗車しています。毎回「800円」かかっていますが、自宅で洗車した方が安く済みますよね？

自宅で洗車するときにかかる費用

自宅で洗車をする場合、おもにかかる費用は水道代と道具代です。それぞれの目安を見ていきましょう。



水道代

東京都水道局によると、ホースを使って車1台を洗車する場合、使用する水の量は約90リットルです。水道料金を1リットルあたり0.24円として計算すると、1回あたりの水道代は21.6円となります。

一方、ホースではなくバケツに水をくんで洗車する場合は、使用する水の量が約30リットルまで減ります。その場合の水道代は7.2円です。



道具代

自宅で洗車をするためには、洗車用の道具をそろえる必要があります。おもな道具と費用の目安は次の通りです。



ホース：約2000円～7000円

バケツ：約1000円～5300円

スポンジ：約150円～1500円

シャンプー：約300円～2000円

拭き上げ用タオル：約400円～2600円

最も安い商品を選んだ場合、道具代は合計で3850円かかります。

ただし、これらの道具は一度購入すれば繰り返し使用できるため、毎回費用が発生するわけではありません。スポンジやシャンプー、タオルなどは消耗品のため定期的な買い替えが必要ですが、頻繁に大きな出費が発生することはないでしょう。

そのため、自宅での洗車は初回こそ道具代がかかるものの、一度そろえてしまえば、その後は水道代や消耗品代など、比較的低コストで洗車できるといえます。

ホースを使った場合、自宅での洗車にかかる費用は初回で3871.6円です。その後は1回あたり21.6円で洗車できるため、長く続けるほどコストをおさえやすいでしょう。



自宅での洗車と洗車機の料金比較

自宅で洗車する場合、最初にホースやスポンジ、シャンプーなどの道具をそろえる必要があるため、初期費用は約3900円かかります。しかし、一度道具を購入してしまえば、その後は水道代と消耗品代の費用のみとなり、初期費用ほどかかりません。消耗品代がかからない場合は、ホースを使用した場合の1回あたりの水道代21.6円に収まります。

一方、ガソリンスタンドで洗車機を1回800円で利用すると、自宅での洗車との差額は778.4円です。初期費用としてかかった3850円も、消耗品の追加購入費などを考慮しなければ、約5回洗車すれば回収できる計算になります。

そのため、定期的に洗車をするのであれば、長期的には自宅で洗車した方が費用をおさえやすいといえるでしょう。



自宅で洗車するデメリット

自宅で洗車をすると費用をおさえられる一方で、デメリットもあります。

車体を水で流して洗い、拭き上げるまでの作業をすべて自分で行う必要があるため、1回あたり1～2時間ほどかかることもあるでしょう。

また、作業中は中腰の姿勢が続くため、体力的な負担も少なくありません。仕事や家事で忙しい方にとっては、洗車のための時間を確保することが難しい場合もあります。

さらに、自宅で洗車するには十分なスペースと水道設備が必要です。戸建て住宅であれば比較的行いやすいものの、マンションやアパートでは洗車スペースがなかったり、水道を自由に使えなかったりするケースもあります。そのため、住環境によっては自宅での洗車が難しいかもしれません。

このように、自宅での洗車はコスト面でのメリットが大きい反面、時間や労力、住環境といった条件も考慮する必要があります。



洗車機よりも自宅で洗車した方が1回約780円安く済むケースが多い

自宅で洗車する場合、初回は道具代を含めて3871.6円かかりますが、一度道具をそろえれば、その後の費用はおもに水道代のみとなり、ホースを使用した場合でも1回あたり21.6円で済みます。

洗車機を1回800円で利用するケースと比較すると、約5回の洗車で初期費用を回収できる計算になるため、定期的に洗車をする方ほど自宅での洗車の方が経済的といえるでしょう。

ただし、自宅での洗車には1～2時間ほどの作業時間が必要なほか、洗車スペースや水道設備の確保も欠かせません。そのため、費用を重視するなら自宅での洗車、手軽さや時間を優先するなら洗車機というように、自分のライフスタイルに合わせて選ぶことが大切です。



出典

東京都水道局 節水について

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー