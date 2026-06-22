上沼恵美子（71）が22日、ABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」に生出演した。公開中の映画「Michel／マイケル」について語った。

上沼はこれまでマイケル・ジャクソンにまつわる映画を見たことがなかったが、今回は話題作を劇場で鑑賞。共演のシャンプーハット・てつじ、同局の北村真平アナウンサーも同作を見ており、3人で冒頭から大いに盛り上がった。

上沼は「素晴らしい、ファンになった」といい、出演していた“おいっ子”を「うまいし男前。顔が好き」と絶賛。一方でエンドロールの長さには苦笑し、「もう1本見られるくらい」「英語で読めない」とぼやいた。

また、ヒット曲が流れず、踊る映像や本物のステージ映像もない点について「物足りなさ」を指摘。礼儀として最後まで見る派の上沼も、今回は“おまけ映像”を期待しつつも苦痛だったと告白した。とはいえ最終的には「作品は非常に良かった」と評価した。

一方で、劇中で描かれる父親像については「お父さんは悪人やったな」とコメント。同作では、父の支配と自身のビジョンのはざまで揺れながら、名曲を生み出していく若き日のマイケルの姿が描かれる。

上沼は「マイケルに限らず、昔のお父さんはムチャクチャやったな。まあ、でもそのおかげでマイケル・ジャクソンというスーパースターが生まれたやんけど」とも語った。