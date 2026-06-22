「猫よ…静かにしておくれ…」鳴く、鳴く、そして鳴く！保護した子猫に困りつつも“猫の気持ち”を知ってメロメロ【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
保護した野良猫は、1日中鳴いていた。動物病院で検査をして異常はなかったが、リモート会議中でもお構いなしにずっと鳴いている。泣き叫ぶ、子猫のその理由は？2月22日の猫の日に描いたかっく(@cak221)さんの「言葉の壁と猫」は、拾われた子猫の心理を描いており、同じように「気持ちがわかれば嬉しい」というコメントが届いている。
■保護猫と一緒に暮らし始めて芽生えた感情を詰め込んだ作品
カラスに襲われていた野良猫を助けた。威嚇ばかりだった子猫は次第に懐き、1日中鳴くようになる。しかし、リモートワーク中は静かにしていてほしいのが本音。「言葉がわかればいいのに」と呟いた翌日、不思議な出来事が起こる。
目を覚ますと、子猫が人の言葉を話せるようになっていたのだ。「ねぇねぇ、あそぼ」「ねてたらつまんない」と、飼い主の上に乗ってふみふみする姿は愛らしい。夢かもしれないと思いながらも、「いっしょにいてくれてありがとう」と伝えられた飼い主は、思わず胸が温かくなる。
そんな本作「言葉の壁と猫」を描いたかっくさんは、「私自身が保護猫と一緒に暮らし始めて芽生えた感情を詰め込みました」と振り返る。心配になったり困らせられたりすることも多い一方、それ以上に大きな愛しさやうれしさをもらっているという。猫との暮らしだからこそ得られる感情だと実感しているそうだ。
多くの読者から「尊い」の声が寄せられたことについては、「言葉がわからないからこそ、人間が猫の気持ちを察してあげるという営みが発生するんですよね。元気がなさそうなときは心配になるし、ニャーニャー鳴いているときは何を訴えてるのか知りたいし…」と語る。また、「言葉がわかるのが一番ですが、わからないからこそ日々一番近い場所で暮らして、表情をよく見てあげて、何を言いたいのかわかるようになるまでのなかで、本当に家族になっていく過程が尊いものなんだと考えています」と続けた。
猫と暮らす喜びや幸せを改めて感じさせてくれる本作。ぜひ猫好きの人は読んでみてほしい！
取材協力：かっく(@cak221)
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