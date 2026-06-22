スタバ、“47都道府県グッズ”発売！ 旅気分を高める「ボトル＆バッグセット」などラインナップ
「スターバックス」は、6月24日（水）から、日本上陸30周年を記念して、「日本を旅するように楽しめる」コレクションを全国の店舗で発売する。
【写真】地元はどんなデザイン？ “47都道府県グッズ”一覧
■都道府県を巡って楽しむ
今回登場する「日本を旅するように楽しめる」コレクションは、“STARBUCKS DayTripボトルをもって、日本中のスターバックスを旅しよう”がコンセプトのアイテムをそろえ、ビバレッジとともに、その土地ならではのストーリーを感じられるひと時を届ける。
「STARBUCKS DayTripステッカー」は、47都道府県ごとに異なる「バッグに展開しているペーパーカップデザイン」、「都道府県のひらがなモチーフデザイン」、「県の形をコーヒー豆でイメージしたデザイン」、「JIMOTOフラペチーノからインスパイアされたモチーフを持ったベアリスタデザイン」の4種のステッカーがセットになった商品。
また「STARBUCKS DayTripボトル＆バッグセット」は、ペーパーカップ形の各都道府県名をあしらったボトルバッグと、新形状のハンドル付き広口ステンレスボトルのセット。
旅先の思い出作りやお土産としてもぴったりな旅気分を高めるラインナップが並ぶ。
【写真】地元はどんなデザイン？ “47都道府県グッズ”一覧
■都道府県を巡って楽しむ
今回登場する「日本を旅するように楽しめる」コレクションは、“STARBUCKS DayTripボトルをもって、日本中のスターバックスを旅しよう”がコンセプトのアイテムをそろえ、ビバレッジとともに、その土地ならではのストーリーを感じられるひと時を届ける。
また「STARBUCKS DayTripボトル＆バッグセット」は、ペーパーカップ形の各都道府県名をあしらったボトルバッグと、新形状のハンドル付き広口ステンレスボトルのセット。
旅先の思い出作りやお土産としてもぴったりな旅気分を高めるラインナップが並ぶ。