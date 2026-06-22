眠すぎてまぶたが限界… 。ワンちゃんのかわいすぎる寝落ち姿に12.9万いいね
【画像を見る】もうダメ…優しいギター演奏に完全お休みモードへ突入寸前のワンちゃん
心地よい音色に思わずうとうと…。皆さんもそんな経験があるのではないでしょうか？
どうやらワンちゃんも、癒しのメロディーには眠気を誘われてしまうようです。
今回は、Instagramで話題になっている「ワンちゃんのかわいすぎる寝落ち姿」を撮影した投稿をご紹介します。
5歳になるウェスティのシロップ君（sirop117westie）。山形県庄内町のふるさと応援マスコットとしても活躍しているそうです。
そんなシロップ君の寝落ちしてしまう姿が「かわいすぎる！」と話題に。穏やかな時間が流れるワンシーンに、12.9万ものいいねが寄せられています。
Instagramにあげられたのは、優しく流れるギターの音色にソファの上から耳を傾けるシロップ君の姿。
つぶらな瞳は、軽やかなメロディを奏でる飼い主さんの指に釘付け。ピンと立てた両耳とちょこんとそろえた前足が、すっかり聞き入っていることを物語っています。
ときおり瞬きをしながらも、飼い主さんの演奏を堪能するシロップ君。どうやらまぶたが少しずつ重たくなってきたようです。
演奏が中盤に差し掛かる頃には、ソファの縁に頭をコテン。そのまま前足を胸の前で折り畳み、完全にお休みモードに突入です。体は横たわっているのに、耳だけは立っているのが、なんとも愛らしいところです。
むにゃむにゃと動く口は、子守唄を聞きながら眠る赤ちゃんのよう。幸せそうな寝顔が、こちらの表情まで優しくしてくれました。
癒し力満載のこちらの投稿に「贅沢で幸せな時間」「素敵だなぁ、シロップちゃんもお父さんにとってもこれ以上の幸せはないですね」など、心和まされた人たちがたくさん。
中には「優しい音色に私も寝落ちしてしまいそう」「私もこうなる自信がある」といった、シロップ君に共感する声も寄せられていました。
心地よい音色は、人もワンちゃんも夢の世界へ連れて行ってくれるようです。
■飼い主さん＆パートナーさんにお話をお伺いしました！
実は飼い主さんは日本でも有名なクラシックギター奏者。演奏会のために日本全国を飛び回ることも多いそうです。
「お父さんの出張の時にはシロップも一緒に空港まで送迎をします。お父さんが帰ってきたときのシロップの反応は、喜びでいっぱいです」とパートナーさん。
■隠れて、寝て、走って。シロップ君の毎日は大忙し！
シロップ君のInstagramには、優しいギターの音色とともに、日々の様子がたくさん投稿されています。
まずは隠れるシロップ君。
掃除機が苦手なシロップ君は、掃除が始まると机の下に避難。目を閉じて、じっと掃除が終わるのを待ちます。
心を無にしているような、完全諦めモードの姿。音楽好きのシロップ君も、掃除機の音だけは苦手なようです。
お次は眠るシロップ君。
ご飯を食べた後は、タオルを敷いた収納スペースでゴロン。棚を枕代わりにし、小さな体をちょこんと横たえます。
どうやら棚と棚のすき間がシロップ君にぴったりのサイズのよう。顔の下に添えられた前足が、これまたかわいらしい映像です。
飼い主さんによると、シロップ君の寝床になった分、収納スペースに物が置けなくなったのだとか。すやすやと眠るシロップ君は、すっかり自分専用スペースだと思っているんでしょうね。
最後は走るシロップ君。雨上がりに公園へ出かけたときの映像です。
両手を広げるお母さんから逃げるように、芝生を駆け回るシロップ君。しっぽをぴょんぴょんと揺らしながら、縦横無尽に走り回ります。まだまだ5歳、元気いっぱいです。
ちゃんと後ろにいることを確認した後は、また全力ダッシュ。鬼ごっこはなかなか終わらなさそうです。
別の日の投稿には、桜並木を散歩する姿もあげられていました。
笑っているような表情が、大好きなお父さんとの時間を満喫していることを物語っています。
「我が家の日常の一コマに『いいね』をいただき、リラックスした雰囲気を皆さんと共有できて嬉しかったです。シロップは人懐っこくて優しい、家族のことを大事にしてくれるわんこ。でもマイペースで、自分1人の時間も大事にしたいタイプです。毎日家族のために番犬を頑張ってくれています」
とシロップ君について話してくれた投稿主さん。優しいギターの音色と、元気いっぱいのシロップ君の様子は、Instagramからご覧いただけます。
文＝Risa Suzuki