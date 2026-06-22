「白馬三山グリーンシーズン共通パス」が1000枚限定で販売中！トレッキングから絶景ワーケーションまで新しい山の過ごし方を提案
日本スキー場開発グループは、白馬エリアの3つのリゾートで運営するすべてのゴンドラとロープウェイ、そして白馬八方尾根の黒菱ライン・グラートクワッドリフトを除くリフトがグリーンシーズン中に何回でも自由に利用できる「白馬三山グリーンシーズン共通パス」を1000枚限定で販売している。この三山連携による共通パスの販売は今回が初の試み。登山、トレッキング、観光、アクティビティ、そして標高1300メートル以上でのワークスタイルなど、一度の訪問では味わい尽くせない白馬の魅力を、シーズンを通して存分に体験できるスペシャルなチケットだ。
【写真】白馬八方尾根
■「白馬三山グリーンシーズン共通パス」3つの革新的なポイント
■(1)白馬エリアのグリーンシーズンの主要3観光地を1枚のパスで何度でも行ける
エリアを代表する3つの観光施設のゴンドラやリフトなどの索道施設がこの1枚で夏季シーズン中、乗り放題に。エリアに2泊以上する人や、好天の日を選んで訪れたり、季節ごとの眺望を楽しみたい人などにおすすめ。
■(2)八方栂池エリアを縦走！気楽に北アルプスの大自然を楽しめる岩岳エリアも利用可能
高山植物の宝庫「栂池自然園」でのハイキングや、神秘的な八方池を目指す「八方尾根トレッキング」も。このパスがあれば、栂池・八方間の北アルプス縦走も自由自在。何度でも通えるからこそ、条件のいいベストなタイミングを選んで満喫できる。また、白馬岩岳マウンテンリゾートの絶景テラス「HAKUBA MOUNTAIN HARBOR」や絶景ブランコ、マウンテンカートなどの人気アクティビティへのアクセスもこれ1枚。家族や友人と、その日の気分に合わせて訪れる場所を選べる贅沢な体験ができる。
■(3)絶景×ワークの新定番。標高1400メートルに新ワークスペース誕生
白馬岩岳で好評の「森のオフィス」、栂池自然園の「栂池ビジターセンター」に加え、今シーズンより八方尾根「うさぎ平テラス」内にもワークスペースが新設。Wi-Fi完備の快適な環境で、北アルプスの絶景を眺めながら仕事に集中できる。ノマドワーカーや中期滞在者にとって、山が「遊び場」から「日常のオフィス」へと変わる。
■商品概要
商品名：白馬三山グリーンシーズン共通シーズンパス
販売枚数：限定1000枚(先着順)
販売額：大人9800円※子ども料金の設定はなし
対象施設：白馬八方尾根、白馬岩岳マウンテンリゾート、つがいけマウンテンリゾートのグリーンシーズン運行しているゴンドラリフト、ロープウェイ、リフト
※白馬八方尾根の黒菱ライン・グラートクワッドリフト乗車の場合別途料金が発生。黒菱ライン往復大人2700円、グラートクワッドリフト往復1200円
利用期間：各施設のグリーンシーズン営業終了日まで
購入サイト：各リゾートホームページよりオンライン決済にて購入
■【白馬八方尾根】圧倒的なスケールの山岳トレッキング
世界中から登山者が訪れる日本屈指の山岳リゾート。ゴンドラとリフトを乗り継ぎ、標高1830メートルの第1ケルンまで一気にアクセス可能。そこから整備された遊歩道を歩けば、北アルプスの白馬三山が鏡のように映り込む神秘的な「八方池」が姿を現す。今シーズンより「うさぎ平テラス」内にワークスペースを新設。雲海を眺めながらのデスクワークという非日常的な体験ができる。初心者から本格的な登山者まで、さらにはワーケーション目的の滞在者まで幅広く魅了する、白馬のシンボル的エリア。
営業期間：現在〜2026年11月3日(祝)
※黒菱ライン(往復2700円)、グラートクワッドリフト(往復1200円)は本パス対象外。乗車には別途料金が発生
■【白馬岩岳マウンテンリゾート】オールシーズン楽しめる絶景アクティビティ
360度のパノラマ絶景が広がる独立峰。山頂エリアには、北アルプスを一望する絶景カフェ＆テラス「HAKUBA MOUNTAIN HARBOR」があり、北アルプスに向かって飛び出すような感覚を味わえる絶景ブランコ「ヤッホー！スウィング」や、5線サウスリフトでの空中散歩、マウンテンカートなど、子どもから大人まで楽しめるアクティビティが豊富にそろっている。また、山頂の屋外ワークスペース「森のオフィス」は、自然の音に包まれながら仕事ができる環境として高い人気を誇る。ペット同伴でのゴンドラ乗車も可能で、愛犬と一緒にドッグランやテラスでのランチを楽しめるなど、多様な過ごし方ができるのが最大の特徴。
営業期間：現在〜2026年11月15日(日)
※2026年11月9日(月)〜11月15日(日)はゴンドラリフトのみ運行
■【つがいけマウンテンリゾート】高山植物の宝庫と冒険のフィールド
標高1900メートルに広がる日本有数の高層湿原「栂池自然園」が最大の魅力。木道が整備された園内では、初夏のミズバショウや秋の紅葉など、季節ごとに数百種類の高山植物を楽しむことができ、ハイキングに最適。静寂な自然のなかでのウォーキングから、アクティブな冒険まで、動と静の両面を併せ持つリゾート。八方尾根への縦走ルートの拠点としても、重要な役割を担う。栂池自然園にある「栂池ビジターセンター」はWi-Fi環境も整っており、絶景に癒やされながら仕事に励むワーケーションにも最適。
営業期間：現在〜10月25日(日)※栂池自然園の入園には別途入園料が必要
入園料：大人320円、小人260円
※「白馬三山グリーンシーズン共通パス」は数量限定のため、なくなり次第終了。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
■「白馬三山グリーンシーズン共通パス」3つの革新的なポイント
■(1)白馬エリアのグリーンシーズンの主要3観光地を1枚のパスで何度でも行ける
エリアを代表する3つの観光施設のゴンドラやリフトなどの索道施設がこの1枚で夏季シーズン中、乗り放題に。エリアに2泊以上する人や、好天の日を選んで訪れたり、季節ごとの眺望を楽しみたい人などにおすすめ。
■(2)八方栂池エリアを縦走！気楽に北アルプスの大自然を楽しめる岩岳エリアも利用可能
高山植物の宝庫「栂池自然園」でのハイキングや、神秘的な八方池を目指す「八方尾根トレッキング」も。このパスがあれば、栂池・八方間の北アルプス縦走も自由自在。何度でも通えるからこそ、条件のいいベストなタイミングを選んで満喫できる。また、白馬岩岳マウンテンリゾートの絶景テラス「HAKUBA MOUNTAIN HARBOR」や絶景ブランコ、マウンテンカートなどの人気アクティビティへのアクセスもこれ1枚。家族や友人と、その日の気分に合わせて訪れる場所を選べる贅沢な体験ができる。
■(3)絶景×ワークの新定番。標高1400メートルに新ワークスペース誕生
白馬岩岳で好評の「森のオフィス」、栂池自然園の「栂池ビジターセンター」に加え、今シーズンより八方尾根「うさぎ平テラス」内にもワークスペースが新設。Wi-Fi完備の快適な環境で、北アルプスの絶景を眺めながら仕事に集中できる。ノマドワーカーや中期滞在者にとって、山が「遊び場」から「日常のオフィス」へと変わる。
■商品概要
商品名：白馬三山グリーンシーズン共通シーズンパス
販売枚数：限定1000枚(先着順)
販売額：大人9800円※子ども料金の設定はなし
対象施設：白馬八方尾根、白馬岩岳マウンテンリゾート、つがいけマウンテンリゾートのグリーンシーズン運行しているゴンドラリフト、ロープウェイ、リフト
※白馬八方尾根の黒菱ライン・グラートクワッドリフト乗車の場合別途料金が発生。黒菱ライン往復大人2700円、グラートクワッドリフト往復1200円
利用期間：各施設のグリーンシーズン営業終了日まで
購入サイト：各リゾートホームページよりオンライン決済にて購入
■【白馬八方尾根】圧倒的なスケールの山岳トレッキング
世界中から登山者が訪れる日本屈指の山岳リゾート。ゴンドラとリフトを乗り継ぎ、標高1830メートルの第1ケルンまで一気にアクセス可能。そこから整備された遊歩道を歩けば、北アルプスの白馬三山が鏡のように映り込む神秘的な「八方池」が姿を現す。今シーズンより「うさぎ平テラス」内にワークスペースを新設。雲海を眺めながらのデスクワークという非日常的な体験ができる。初心者から本格的な登山者まで、さらにはワーケーション目的の滞在者まで幅広く魅了する、白馬のシンボル的エリア。
営業期間：現在〜2026年11月3日(祝)
※黒菱ライン(往復2700円)、グラートクワッドリフト(往復1200円)は本パス対象外。乗車には別途料金が発生
■【白馬岩岳マウンテンリゾート】オールシーズン楽しめる絶景アクティビティ
360度のパノラマ絶景が広がる独立峰。山頂エリアには、北アルプスを一望する絶景カフェ＆テラス「HAKUBA MOUNTAIN HARBOR」があり、北アルプスに向かって飛び出すような感覚を味わえる絶景ブランコ「ヤッホー！スウィング」や、5線サウスリフトでの空中散歩、マウンテンカートなど、子どもから大人まで楽しめるアクティビティが豊富にそろっている。また、山頂の屋外ワークスペース「森のオフィス」は、自然の音に包まれながら仕事ができる環境として高い人気を誇る。ペット同伴でのゴンドラ乗車も可能で、愛犬と一緒にドッグランやテラスでのランチを楽しめるなど、多様な過ごし方ができるのが最大の特徴。
営業期間：現在〜2026年11月15日(日)
※2026年11月9日(月)〜11月15日(日)はゴンドラリフトのみ運行
■【つがいけマウンテンリゾート】高山植物の宝庫と冒険のフィールド
標高1900メートルに広がる日本有数の高層湿原「栂池自然園」が最大の魅力。木道が整備された園内では、初夏のミズバショウや秋の紅葉など、季節ごとに数百種類の高山植物を楽しむことができ、ハイキングに最適。静寂な自然のなかでのウォーキングから、アクティブな冒険まで、動と静の両面を併せ持つリゾート。八方尾根への縦走ルートの拠点としても、重要な役割を担う。栂池自然園にある「栂池ビジターセンター」はWi-Fi環境も整っており、絶景に癒やされながら仕事に励むワーケーションにも最適。
営業期間：現在〜10月25日(日)※栂池自然園の入園には別途入園料が必要
入園料：大人320円、小人260円
※「白馬三山グリーンシーズン共通パス」は数量限定のため、なくなり次第終了。
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