■これまでのあらすじ

月2万円の食費でやり繰りするため、夫のお弁当を毎日作っている妻。しかし、ある日、夫がお弁当を食べずに持ち帰ってきた。ショックを受けた妻は「もう二度とやらないでね」と釘を刺すが、夫も息子も食事の時間になるとなぜか無口で…。

【妻side STORY】夫は、「食事の量を増やしてくれないか」と私の頑張りに口出ししてきます。煮物やおひたしを出してくれるとうれしいと言いますが、そういうものを用意するにはお金がかかるんですよね。

どうして男性って自分の母親の味を妻に作らせようとするんでしょう？ 義母は総菜をよくくれたり、息子の服を買ってくれたりして助かってはいるんですが、やはり義理の関係は気を使います。もうすぐ中学生になる息子は、ごはんをお代わりしたことも私の作る料理に文句を言ったことはありません。不満に思っているのは夫だけ、それなのにどうして私が頑張らないといけないのでしょう…

※この漫画は実話を元に編集しています

脚本:みゆき、イラスト:コハダさんさん(ウーマンエキサイト編集部)