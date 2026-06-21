【今週の運勢】6月22日（月）〜6月28日（日）の運勢第1位は射手座！　明翁ヘカテの12星座週間占い

新しい1週間が始まります。今週の運勢はどうなるのでしょうか？ 6月22日（月）〜6月28日（日）の運勢を、明翁ヘカテの12星座週間占いでチェックしましょう！

第1位★射手座

運勢第1位！ 対人関係にスポットライトが当たる週です。これまで出会ったたくさんの人たちとの関係性が洗練され、本当にあなたを大切にしてくれる人たちが周りに残ります。風通しのよい、軽やかな毎日がここから始まっていくでしょう。

第2位★蟹座

運勢第2位！ 頭の中で考えていた理想のライフスタイルを、いよいよ現実の暮らしに落とし込んでいく準備期間です。周囲の意見や世間のトレンドに振り回されず、「私はどう生きたいか、誰と過ごしたいか」という心の声に耳を澄ませてみて。思っていることをどんどん行動に移していくのがオススメ。

第3位★牡牛座

運勢第3位！ 「頭でわかっている世界」から「心を動かす世界」へと、あなたの関心がシフトしていくタイミング。頭で理解するよりも、心がじわっとあたたまるような体験を大切にしてみて。周囲の何気ないやさしさに気づくことで、何気ない毎日がぐっと愛おしくなります。

第4位★魚座

心がホッと落ち着く「自分のベースキャンプ」が完成するような週です。外の社会でどんなに忙しく動き回っていても、家に帰れば完全にリフレッシュできる、そんな絶対的な安心感を手に入れられます。あなたにとって本当に大切な人との絆もじんわり深まるときです。

第5位★天秤座

視野が世界に向けて大きく広がり、これまでの小さな悩みやこだわりが「どうでもいいや！」と思えるほど心が軽くなります。新しい学びや、行ったことのない場所への好奇心が、あなたの魅力をさらに輝かせてくれる週です。人の目を気にせずに好きなように進んでみて。

第6位★双子座

双子座のお誕生日シーズンも落ち着き、今までの自分を振り返り、新しい自分をスタートさせるのに最適な星模様です。これまで積み重ねてきた努力や人間関係が、最高の形でひとつの「答え」としてまとまった感覚を得るかもしれません。やりきった充実感と共に、次の新しいステージへ進むマインドを持って進んでみて。

第7位★水瓶座

あなたの知的な遊び心とクリエイティビティが爆発する、とても楽しい1週間です！ 「こうしたらもっとおもしろいかも」というアイデアを思いついたら、出し惜しみせずどんどん形にしてみて。あなたの持つ唯一無二の個性が、周囲をパッと明るくハッピーに照らしてくれるでしょう。

第8位★山羊座

日々のルーティンや暮らしの知恵がしっかりと身につき、毎日の生活がとてもスムーズに回り始めます。「心と体のバランス」が整うことで思考がクリアになり、何をやっても効率よく進められる充実した週です。朝窓を開けて空気を入れ替えてみて。

第9位★獅子座

これまで別々に動いていたいくつかの人間関係やコミュニティが、不思議な縁でひとつにつながっていく週。あなたが架け橋となって、みんなで楽しい計画を立てることになりそうです。オープンな心が幸運の扉を開くトリガーに。柔軟なコミュニケーションを心がけてみて。

第10位★牡羊座

これまでに集めた知識や情報が頭の中でカチッとつながり、「次に進むべき道」がハッキリと見えてくる週です。あれこれ迷う時期はもう終わり。今週からは、学んだことを現実の暮らしの中でどう活かしていくか、ワクワクしながら実践に移していけそうです。

第11位★蠍座

周囲の人たちとの「心の境界線」がやさしく溶け出し、深い本音でつながり合えるディープな1週間です。誰かの悩みに寄り添ったり、逆にあなたが甘えたりすることで、お互いにとってかけがえのない強い絆が生まれます。素直に自分の思っていることを伝えてみて。

第12位★乙女座

今までコツコツとインプットしてきた知識や情報が、あなたの「確固たる自信」へと変わるタイミング。周囲からの信頼も一気に高まり、あなたの言葉にたくさんの人が耳を傾けてくれます。胸を張って真っ直ぐ進んで大丈夫。「時代が自分に追いついてきた！」と思えることが多そうです。

（明翁ヘカテ） ※画像出典／占いTV NEWS

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