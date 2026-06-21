平行眉のままだと損しちゃう！顔印象を変える眉アーチの簡単上げ下げテク

メイクアップアーティストの園佳子（そのよしこ）です。今回は平行眉だけだと損するかも？というテーマで、顔印象を変える眉アーチの上げ下げテクニックを3パターンご紹介します。シャープ・優しい・凛々しい、なりたい印象に合わせた眉の描き方をぜひチェックしてみてくださいね。

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平行眉は損をする？

定番の人気眉といえば平行眉ですよね。でも実は平行過ぎる眉はちょっと残念見えしてしまうことがあるんです。

今回は平行眉を垢抜けさせる簡単なテクニックについてご紹介します。平行眉は旬だけど、なんだか私には合ってない？と思われている方はぜひ最後まで読んでいただけると嬉しいです。

毛流れを感じる眉尻シャープなアーチ眉へ

平行眉だと顔全体がなんとなくぼんやり見えたり、もたついた印象に見えてしまうことがあります。凛とした印象やリフトアップしたような印象にしたい場合、眉に程よいアーチを取り入れるのがおすすめです。

ポイントは、眉頭から眉尻に向かって少しずつ細くなるように描くこと。さらに、眉尻をシャープに引き上げることで、顔全体がすっきりと引き締まり、洗練された印象に仕上がります。

眉尻だけを上げて描くとキツく見えるので、眉頭から毛流れを強調する様に少し太さを出して眉尻に向けて自然に上がって見えるように描くと良いです。

毛を逆立てることでも眉毛が引き上がって見えるので、自眉毛もスクリューブラシで毛流れを整えましょう。

使用したアイテムは、エテュセのペンシルブロウライナーです。

眉尻に向けて程よく下がるアーチ眉に

平行眉だと少し堅い印象に見えてしまう方におすすめのアーチ眉は、角度をつけ過ぎず程よく下がるアーチ眉です。

眉尻はすっきり見える様に眉山から下方向に伸ばして描きます。

眉頭から眉山にかけては平行すぎると困った感じの印象になってしまうので、眉頭から眉山にかけて少し上がる様に角度をつけて描いていきます。

眉山は丸みを出すように描くことで柔らかいアーチを描く眉山になります。

眉の下ラインは埋めすぎると平行眉になるので、カーブを埋め過ぎずスッキリ見える程度描きます。

このアーチ眉にシフトすることで、柔らかく優しい印象に見えます。女性らしさも出したい方にもオススメです。

使用したアイテムは、shu uemuraのハードフォーミュラ ハード9です。

角をあえて作る眉アーチ

平行眉だと幼く見えたり、少し頼りない印象に見えてしまう方にオススメな眉アーチは、あえて角を作る眉アーチです。

この眉アーチを作る時は、眉頭から角を出して毛流れを強調して描き始めます。眉山に向けて同じ方向に眉の毛を描き足して埋めて、眉山からは上から眉尻の方向に描き、眉山に角を作ります。

そのままの角度で眉尻を描き足せば完成です。

角を出すことで意志を感じる凛々しい印象に見せることができます。

使用したアイテムは、サナ ニューボーンのシューティングリキッドアイブロウです。

今回はアイメイクで違いが出ない様に同じアイメイクに合わせて眉アーチに変化をつけてみましたが、印象の違いを感じていただけましたか？

アイメイクとのバランスももちろん大事ですが、自分をどのような印象に見せたいか？に合わせて眉アーチを変えられると、より普段のメイクが楽しくなりますよ。

ぜひ参考にしてみてくださいね。