ブルガリ ドルチの夏限定スイーツ登場♡アプリコットやレモン香る贅沢ショコラ

夏の訪れとともに、ブルガリ ドルチから季節限定のスイーツコレクションが登場します。2026年夏は、イタリアの太陽を感じるアプリコットや白桃、レモン、ミント、バジルを取り入れた華やかなラインアップ。メートルショコラティエ ジャンルカ・フスト氏によるチョコレート・ジェムズをはじめ、日本の職人たちが丁寧に仕上げたトルティーノやタヴォレッタまで、果実とハーブの魅力が詰まった特別な味わいを楽しめます。

イタリアの夏を表現した限定コレクション

2026年夏のシーズナルコレクションは、イタリアの陽光あふれる風景や爽やかな風をイメージして誕生しました。果実の甘みとハーブの香りを絶妙に組み合わせることで、上質で洗練された味わいを表現しています。

ブルガリ ドルチならではの美しいビジュアルと繊細な味わいは、大切な人へのギフトにはもちろん、自分へのご褒美にもぴったり。暑い季節でも軽やかに楽しめるフレーバーが揃い、夏のティータイムを優雅に彩ってくれます。

まず注目したいのは、季節限定チョコレート・ジェムズ「アプリコット バジル」です。価格は1,780円（税込）。

熟したアプリコットのジェラティーナとバジルガナッシュを重ねた二層構造で、蜂蜜のような濃厚な甘みとハーブの爽やかさが美しく調和します。

発売日は2026年6月18日（木）です。※公式オンラインショップでは2箱からの販売となります。

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レモンが香る限定スイーツ

続いて、季節限定タヴォレッタ「ミント レモン」は3,600円（税込）。ミント風味のホワイトチョコレートにレモンコンフィを合わせた爽快感あふれる一枚です。

さらにミントクランブルの軽やかな食感がアクセントとなり、まるでイタリアの庭園を散歩しているような清々しい気分を味わえます。

そして、季節限定トルティーノ「アプリコット ピーチ」は5,100円（税込）。アプリコットコンフィのガナッシュと白桃ガナッシュを重ね、アーモンド風味のチョコレートでコーティング。

レモンバーベナの爽やかな香りも加わり、果実の豊かな甘みと香りが広がる贅沢な仕上がりです。

販売店舗と楽しみ方

今回の限定商品は2026年6月18日（木）より発売されます。

取り扱い店舗は、ブルガリ銀座タワー9F「ブルガリ ドルチ」、松屋銀座B1F「ブルガリ イル・チョコラート」、阪急うめだ5F「ブルガリ オオサカ カフェ」、ブルガリ ドルチ心斎橋です。

また、ブルガリ ホテル 東京「ブルガリ ドルチ」では、チョコレート・ジェムズ「アプリコット バジル」のみ販売されます。

それぞれ異なる魅力を持つ3商品は、食べ比べを楽しむのもおすすめ。アプリコットや白桃の果実感、ミントやバジルの爽やかなアクセントが織りなす夏ならではの味わいを堪能できます。

夏だけの特別な味わいを楽しんで

ブルガリ ドルチの2026年夏限定コレクションは、果実とハーブが織りなす上品な香りと味わいが魅力です。

この季節だけの特別なクリエーションは、暑い夏に爽やかなひとときを届けてくれます♡大切な方への贈り物や、自分へのご褒美としてぜひ味わってみてください。