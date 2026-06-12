【西友の最新チラシ】ワールドカップ観戦や父の日準備に助かる！マルゲリータ、本麒麟、ゴールデンカレーなどがお買い得。《6月18日まで》

スーパーの「西友」は、2026年6月12日から18日までの期間を対象にしたチラシを公開中です。

関東エリア（河辺店は除く）の店舗が対象のチラシから、お得な商品をピックアップして紹介します。

夏の食卓を救う食品も...！

まずは、お買い得品「スゴ×トク」の対象商品からチェック。FIFAワールドカップ2026の観戦のお供や父の日の手料理にぴったりな商品が揃っています。

以下は一例です。

●TRIALオリジナル マルゲリータピザ（214円）

●本麒麟 レギュラー6缶（878円）

●プリマ スパイシースティック（301円）

●S&B ゴールデンカレー 甘口／中辛／辛口（各236円）

●S&B お徳用おろし 生にんにく／生しょうが（各322円）

また、日清「カップヌードル」はシーフードヌードル／カレー／カップヌードルは171円のところよりどり2点で324円、明治「R-1ドリンクヨーグルト各種」は160円のところよりどり2点で302円です。

暑い夏の食卓を彩る商品や、熱さ・梅雨対策に欠かせない爽やかな商品も、お得にゲットできます。

編集部の注目はこちら！

●みなさまのお墨付き 熟成そうめん／熟成うどん（各247円）

●エバラ プチっとうどん 釜玉うどん／すだちおろしうどん／たらこクリームうどん（各214円）

●丸美屋 よだれ鶏の素／麻婆冷奴の素（お試し価格182円）

●マンナンライフ 蒟蒻畑うめ味（213円、2点で410円）

●カラダがよろこぶ水分補給（139円、2点で259円）

このほかにも、レトルト食品、鮮魚、お惣菜、お菓子まで、お買い得商品はまだまだあります。

西友ユーザーのみなさん、今週もお得なチラシをチェックしてみて。

※画像は公式サイトより。

（東京バーゲンマニア編集部）