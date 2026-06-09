ご当地の味、キターーーッ！！【マクドナルド】食べ比べてみて♡「新作バーガー」

ランチタイムになじみのお店に足を運んだ際、いつもとは違う新作・限定メニューがあると嬉しいもの。【マクドナルド】では現在、日本各地の名物をイメージしたご当地バーガーが登場しています。今回は、手軽に旅行気分を味わえそうな、新作バーガーをご紹介。気になったら、ぜひ食べ比べてみて。

限定パッケージにも注目！

日本各地の美味しさを詰め込んだ「ご当地マック」。中でも目をひくのが、黄色いパッケージの「北海道じゃがチーズてりやき」です。名作アニメ「聖闘士星矢」の主人公であるペガサス星矢がプリントされていて、食べる前から気分を高めてくれそう！ 中身への期待感をより引き立ててくれる、こだわりのデザインに注目です。

まろやかなポテトとてりやきソースに舌鼓

開封してみると、てりやきソースたっぷりのバーガーが登場！ 実食した@empireo25さんによると「甘辛いてりやきソースの中に、北海道的まろやかさを突撃させる構成」で、「ゴロゴロとした素材感のあるホクホクとした食感」のじゃがいもまで味わえるそう。 見た目からして食べ応えも良さそうなので、ランチだけでなく夕飯としても楽しめるかも。

ドラゴン紫龍が目を惹く限定の包み

「名古屋名物 手羽先風黒胡椒ジューシーチキン」は@empireo25さんによると「手羽先風黒胡椒ジューシーチキンはドラゴン紫龍」とのことで、おなじく聖闘士星矢のキャラクターが描かれた包み紙で提供されています。手羽先を思わせるブラウンのパッケージと相まって、食事の時間を視覚からも盛り上げてくれそうです。

スパイシーな手羽先風のタレ

黒胡椒が香るチキンパティは、甘めの醤油ベースで作られた手羽先風ソースを合わせたピリ辛な一品のようです。@empireo25さんによると「旨さと辛さがやみつきになるバーガー」なのだとか。タレが絡んだ刺激的な旨味が、食べる手をどんどん進ませてくれそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@empireo25様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山 友里