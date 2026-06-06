新ターボグレード追加に期待の声！

マツダは2026年5月28日、軽商用バン「スクラムバン」および軽乗用車「スクラムワゴン」の商品改良モデルを発表し、同日より発売しました。

今回の商品改良では、内外装デザインの刷新による質感向上に加え、最新の安全装備や快適機能を採用することで、より魅力的なモデルへと進化しています。

【画像】超カッコいい！ これがパワフルなエンジン搭載のマツダ「“新型”軽バン」です！ 画像で見る（9枚）

なかでも注目なのが、新たに設定された「BUSTER TURBO（バスター ターボ）」です。

近年のユーザーニーズを受けて追加された新グレードで、ターボエンジンによる力強い走りと充実した装備を両立。これに伴いグレード構成も見直され、従来の「PA-S」と「PC（5MT車）」は廃止されました。

パワートレイン構成も見直されており、エントリーグレードの「PA」には新たにCVTを設定。これにより静粛性や燃費性能が向上しています。

また、「PC」「BUSTER（バスター）」、そして新たな「BUSTER TURBO（バスター ターボ）」でもCVTが選択可能となり、幅広いユーザーに対応するラインナップとなりました。

駆動方式は各グレードで2WD（FR）と4WDを設定。CVT車では電子制御式パートタイム4WDを採用しており、使用環境に応じた選択が可能です。

デザイン面も進化しており、フロントグリルのブラックアウト化やワイド＆ローなバンパーデザインによって、従来よりも精悍な表情を獲得しました。

インテリアでは全車ブラック基調へ変更されたほか、デジタルメーターディスプレイや新デザインのステアリングを採用し、使い勝手と質感を高めています。

安全性能も大幅に強化されました。

衝突被害軽減ブレーキ「デュアルセンサーブレーキサポートII」は、自動二輪車や自転車の検知にも対応。さらにパーキングセンサーや低速前進時ブレーキサポート、信号切り替わりにも対応した発進お知らせ機能なども採用されています。

スクラムバンの価格（消費税込）は135万4100円から194万400円です。

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今回、軽乗用モデルのスクラムワゴンも同時に改良を実施しました。

フロントグリルを立体的なデザインへ変更したほか、「アダプティブクルーズコントロール（ACC）」や「ステアリングヒーター」を採用するなど、快適性を高めています。

スクラムワゴンの価格（消費税込）は204万8200円から227万5900円です。

こうした改良内容に対してSNSでは、「バスター ターボ欲しい！」「軽バンでもターボはやっぱり魅力的」といった声が見られました。

また、安全装備については、「軽商用車でもここまで安全性能が充実するのはいいね」「仕事で毎日使うクルマだから安全装備は重要」といった反応が目立ちました。

さらに、「顔つきがカッコよくなった」「ブラック内装で質感が上がった感じ」「使い勝手も期待できそう」といったデザインや実用性への評価も見られます。

そのほか、「車中泊仕様のベースにも良さそう」「趣味と仕事の両立にちょうどいい」といった声もあり、多目的に使える軽バンとして関心を集めているようです。

新たなターボモデルの追加に加え、安全性や快適性も向上した新型スクラムバン。軽商用バン市場で引き続き高い注目を集めそうです。