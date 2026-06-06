「カヨイバコ」が示す次期型の方向性とは

トヨタの小型商用バン「タウンエースバン」の次期型登場が現実味を帯びてきました。

デビュー18年が経過したロングセラーのフルモデルチェンジについて徹底予想していきます。

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現行の4代目タウンエースバンは、2008年のフルモデルチェンジから実に18年が経過しており、商用車としても異例のロングセラーモデルです。

2025年6月には最新の法規に対応した改良モデルが発売され、バンタイプの生産が再開されましたが、これは次世代モデルが登場するまでの「つなぎ役」という位置づけとの見方が強いでしょう。

2026年から2028年にかけてのフルモデルチェンジが有力視されており、特に2026年から2027年登場説が濃厚です。

その姿のヒントは、トヨタが2023年・2025年の「ジャパンモビリティショー（JMS）」で相次いで披露したコンセプトカー「KAYOIBAKO（カヨイバコ）」にあります。

2025年6月16日に発売されたタウンエースバンの改良モデルは、最新の排出ガス・安全法規への対応と、原材料費高騰に伴う価格改定が主な内容でした。

価格はエントリーモデルで18万8500円アップの201万円台となり、全体的に200万円台に突入しています（消費税込価格：200万7500円〜）。

装備の大幅な刷新や新たなパワートレインの追加はなく、現行プラットフォームを維持したままの改良でした。

この改良が「モデル末期の延命策」とみられる背景には、タウンエースバンが2008年以来17年以上モデルチェンジを行っていないという事実があります。

商用車の一般的なモデルライフサイクルは15年から20年程度とされており、現行型はまさにその限界域に差し掛かっているのです。法規対応をこなしつつ次世代モデルの開発を粛々と進めているというのが、現在のトヨタの戦略と見て取れます。

次期タウンエースバンを語るうえで欠かせないのが、トヨタのコンセプトモデルの“カヨイバコ”です。

この名称はトヨタ生産方式で使われる「通い箱」（通函）に由来し、2023年のJMSで初公開されています。さらに2025年のJMSでは進化版が登場し、より実用化が近づいた印象となりました。

このカヨイバコのコンセプトを活かして、次世代のタウンエースが作られるとみられます。

ボディサイズは、コンセプトモデルが全長3990mm×全幅1790mm×全高1855mmとなっていましたが、市販時には全幅をもう少し抑え、国内4ナンバー規格に収める可能性が高いでしょう。

カヨイバコ最大の特徴は、モジュール化の設計思想です。

荷室や内装パーツを目的に応じて自由に組み替えられる柔軟性を持ち、配送業務から移動販売、さらには車中泊やキャンプまで幅広い使い方に対応できる設計が盛り込まれています。

商用利用だけに留まらず、乗用モデルとしての快適性も追求することで、一般ユーザーの需要もカバーする方向です。

なおJMS2025では、カヨイバコのラージ版派生モデルが「ハイエース コンセプト」と名付けられたことで、大きな衝撃を与えました。

逆にコンパクトサイズはそのままカヨイバコと名乗っていることから、次回のフルモデルチェンジを機に、タウンエースバンと4ナンバー版のハイエースバン（標準幅・ロングボディ・標準ルーフ）が統合される可能性もあるかもしれません。

そんな次期タウンエースバンのパワートレインで注目されるのが、トヨタの「マルチパスウェイ」戦略です。

JMS2025でのカヨイバコは、2023年版のBEV専用コンセプトから方針を転換し、BEV（バッテリーEV：電気自動車）／HEV（ハイブリッド車）／PHEV（プラグインハイブリッド車）といった複数のパワートレインに対応できる設計へとブラッシュアップされました。

これは、電気のみでは運用が困難な地域や過疎地での交通・運搬需要にも応えるためとされています。

具体的には、HEVモデルには次世代1.5リッター直列3気筒の自然吸気エンジンを搭載するとの予想が有力です。

現行型の1.5リッターガソリンエンジンから大幅に燃費性能を高め、商用利用で年間走行距離の多いユーザーに大きなコストメリットをもたらすことが期待されます。

また、BEVモデルの航続距離・充電時間・価格のバランスをどう設定するかも重要な課題で、物流・配送拠点での充電インフラとの組み合わせを前提にした商品設計がなされると考えられるでしょう。

安全装備の面では、現行型で課題とされてきた先進運転支援システムの充実が期待されます。

次期型では「Toyota Safety Sense（トヨタセーフティセンス）」の最新世代が全グレードに標準装備され、歩行者検知を含む自動ブレーキ、車線維持支援、アダプティブクルーズコントロールなどが商用バンにも本格展開されるでしょう。

ドライバーの長時間・長距離運転を支援する機能の充実は、物流業界の人手不足・労働環境改善という社会的テーマとも直結しており、トヨタとしても力を入れてくる分野です。

価格については、ハイブリッド化やBEVモデルの追加により、現行型の200万円台前半というラインから全体的に引き上げられることが避けられない見通しです。

ただし、業務用途での燃料費削減効果を考慮すると、長期的な総保有コストの観点では十分に競争力を持てると考えられます。

法人ユーザーにとっては購入価格の上昇よりも、ランニングコストの低減や税制優遇が購入判断に大きく影響するため、そこをどう訴求するかがトヨタにとっての商品戦略の核心となるでしょう。

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次期タウンエースバンは、単なるモデルチェンジにとどまらず、商用バンの概念そのものを刷新する可能性を秘めています。

カヨイバコが示すモジュール設計・マルチパスウェイ・大開口ドアというコンセプトが市販車にどこまで反映されるか、2026年末から2027年とも予想される正式発表に向けて、物流業界はもちろん、アウトドアユーザーからも熱い視線が注がれています。