人気モデルの特別仕様が登場

KTM Japanは、2026年5月22日、スウェーデン発祥のバイクブランド「ハスクバーナ」のネイキッドモデル「Svartpilen 801（スヴァルトピレン801）」の派生モデルとして、「Svartpilen 801 SE」を発売しました。

ベースとなっているスヴァルトピレン801は、アップライトなハンドルバーと熟考されたシート形状によって足つき性が良く、日常的な使用から長距離走行まで、ライダーが一体感のある快適な走りを楽しめることで人気のモデルです。その個性的なデザインは、多くのライダーの心を捉えてきました。

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今回登場したスヴァルトピレン801 SEは、この従来モデルを落ち着いた色合いで仕上げた「スタイル・エディション」と位置づけられています。

外装には、スタイルエディション専用の特別色「オリーブグリーンメタリック」が採用されました。このカラーは一見するとマットな印象を与えますが、太陽の光を浴びることでメタリックの輝きと深みのある色調を放ち、大人のライダーにふさわしい存在感を演出します。

さらに、機能面も拡充されています。シフトアップとシフトダウンの両方に対応するクラッチ操作不要のクイックシフター（イージーシフト）や、高速道路での走行を快適にするクルーズコントロールが標準で装備されました。

エンジンは、ベースモデルから受け継いだ排気量799ccの水冷DOHC並列2気筒エンジンを搭載しています。最高出力は9250rpmで105PS（77kW）、最大トルクは8000rpmで87Nmを発生させます。オイルを除いたエンジン単体の重量は52kgと軽量で、日常の取り回しからスポーティな走行まで、軽快なハンドリングに貢献しています。

車体には、エンジンを強度部材として活用するクロームモリブデン鋼フレームと、アジャスタブル機能を持つWP製のAPEXサスペンションが組み合わされ、優れた快適性とパフォーマンスを実現します。

電子制御システムも充実しており、「ストリート」「レイン」「スポーツ」の3種類にオプションの「ダイナミックモード」を加えた4つのライドモード、3段階のコーナリングトラクションコントロール、そしてコーナリングABSなどを備えています。

このほかにも、ライダーのスマートフォンと連携して電話の発着信や音楽の選択操作が可能なコネクティビティユニット、ハンドルバースイッチと一体化したハザード点灯システムなど、利便性を高める装備も搭載しています。

1万5000kmという長いサービスインターバルや、最長4年間の「プレミアムメーカー保証」の対象であるなど、購入後のサポート体制が手厚い点もこのモデルの特色です。

オーストリアで生産される同モデルの価格（消費税込）は145万9000円です。