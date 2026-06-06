去年の自民党総裁選などで高市総理の陣営が、他の候補を誹謗中傷する動画を作成したとされる問題をめぐり、自民党の石破前総理は「真実を究明することは大事だ」と話しました。

自民党・石破茂前総理大臣

「（Q:高市総理の秘書の国会招致は必要だと思ってますか？）真実を究明することは大事なことですよね。SNS使ったり、色んな発信で世の中おかしくなっているわけですよ。それをうちの総裁選でやっていいのか、うちの党（自民党）の名誉にかけて党の中できちっとやるのが大事じゃないかなと思いますけどね」

石破前総理は6日、TBSラジオ「プチ鹿島赤坂タイムス」に出演し、先の自民党総裁選や衆院選で、高市総理の陣営が他の候補を誹謗中傷する動画を作成したとされる問題をめぐり「真実であるとすれば、『そんなことはありません』というのは許されない」と話しました。

高市総理はこれまで動画の作成者とは「私も秘書も面識はない」などとして動画作成への関与について否定していますが、週刊文春は秘書と動画作成者のWeb会議でのやり取りとされる音声を公開しています。

石破前総理は「真実を究明することは大事だ」と話し、SNS上での誹謗中傷問題について、自民党の名誉にかけて、党の中で調査する必要性があるとの考えを示しました。