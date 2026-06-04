USJ「ワンピース・プレミア・サマー」詳細発表！ ショーには本編12年ぶり登場のハンコックほか、スモーカー、ルッチも参加
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、7月30日（木）から11月19日（木）に開催する期間限定イベント「ワンピース・プレミア・サマー 2026」のアトラクション詳細やビジュアルなど最新情報を発表。大人気ショー「ワンピース・プレミアショー 2026」には、ショー本編に12年ぶりに登場するハンコックに加え、スモーカー、ルッチなど大人気キャラクターの登場が決まった。
【写真】ハンコックほか、スモーカー、ルッチも参加！ 「ワンピース・プレミアショー 2026」最新ビジュアル
■グリーティングがパワーアップ！
今回の「ワンピース・プレミア・サマー」では、仲間と自由のため、全力で闘うルフィとその麦わらの一味にリアルに出会い、『ONE PIECE』の世界にどっぷり浸る“超感動・超興奮”体験をお届け。
「ウォーターワールド」で開催される「ワンピース・プレミアショー 2026」では、ショー本編に12年ぶりに、ハンコック率いる九蛇海賊団が待望の再登場。謎の敵から“本当の自由”を取り戻す闘いが始まる。怒涛（どとう）のスタント・アクションに、炎や水、光などの特殊効果、プレミアショー史上最大数のパイロ（演出用花火）などにより、人気キャラクターの必殺技の数々を再現、会場全体で大迫力バトルを展開。
ここだけのオリジナルストーリーには、海軍本部からスモーカー、サイファーポールからはルッチが登場。海賊・世界政府、そして謎の強敵が入り乱れる大混戦のなか、決して諦めないルフィたちの絆と勇気に、心の底から熱くなる圧巻のライブ・エンターテイメント・ショーだ。
さらに、ゲスト参加型ダンスや、ルフィたちと目の前で会えるグリーティング＆記念撮影タイムなど、大好きなキャラクターを間近で感じるライブ・ショーならではの演出も満載。会場が一体となる“超熱狂”を全身で体感できる。
「ワンピース・プレミアショー 2026」は、7月30日（木）から11月19日（木）まで1日1回の計84回公演（非上演日あり）。18時15分開場／18時45分開演で上演時間は約80分間。パークの入場チケットとは別に、鑑賞チケットが必要で大人（12歳以上）3000円、子ども（4歳〜11歳）は2000円（いずれも税込）。チケットは2026年6月10日（水）の12時00分から一般発売。
■スリル満点の旅へ、出発
「ワンピース×ストーリー・ライド」は、巨人の島エルバフにやってきた冒険家のゲストが、麦わらの一味と遭遇するというストーリー。
ルフィの提案で、巨人族のドリーとブロギーから借りた雲で浮かぶ舟に乗って、島を冒険することになるが、楽しい遊覧もつかの間…。「下舵いっぱい！」というルフィの号令により恐ろしい猛獣たちのいる“冥界”に来てしまう。巨大な猛獣たちから追いかけられ、さらにはあの“呪いの王子”も登場し…!? という物語だ。
■「サンレス」は“あの人”まで登場
加えて「サンジの海賊レストラン」では、お腹を空かしたルフィやゾロ、 ひょんな勘違いから店に忍び込んできたバギーに、 よからぬ企みを察知した“あの人”まで登場するそう。美食を楽しむ名店は、今年もワイワイ大賑わい。 サンジの愛いっぱい、極上のおもてなしを満喫できる。
『ONE PIECE』とのコラボレーションメニューやグッズなどの最新情報は、今後も随時発表予定だ。
（C）尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション
Universal elements and all related indicia TM ＆ （C） 2026 Universal Studios．All rights reserved．
【写真】ハンコックほか、スモーカー、ルッチも参加！ 「ワンピース・プレミアショー 2026」最新ビジュアル
■グリーティングがパワーアップ！
「ウォーターワールド」で開催される「ワンピース・プレミアショー 2026」では、ショー本編に12年ぶりに、ハンコック率いる九蛇海賊団が待望の再登場。謎の敵から“本当の自由”を取り戻す闘いが始まる。怒涛（どとう）のスタント・アクションに、炎や水、光などの特殊効果、プレミアショー史上最大数のパイロ（演出用花火）などにより、人気キャラクターの必殺技の数々を再現、会場全体で大迫力バトルを展開。
ここだけのオリジナルストーリーには、海軍本部からスモーカー、サイファーポールからはルッチが登場。海賊・世界政府、そして謎の強敵が入り乱れる大混戦のなか、決して諦めないルフィたちの絆と勇気に、心の底から熱くなる圧巻のライブ・エンターテイメント・ショーだ。
さらに、ゲスト参加型ダンスや、ルフィたちと目の前で会えるグリーティング＆記念撮影タイムなど、大好きなキャラクターを間近で感じるライブ・ショーならではの演出も満載。会場が一体となる“超熱狂”を全身で体感できる。
「ワンピース・プレミアショー 2026」は、7月30日（木）から11月19日（木）まで1日1回の計84回公演（非上演日あり）。18時15分開場／18時45分開演で上演時間は約80分間。パークの入場チケットとは別に、鑑賞チケットが必要で大人（12歳以上）3000円、子ども（4歳〜11歳）は2000円（いずれも税込）。チケットは2026年6月10日（水）の12時00分から一般発売。
■スリル満点の旅へ、出発
「ワンピース×ストーリー・ライド」は、巨人の島エルバフにやってきた冒険家のゲストが、麦わらの一味と遭遇するというストーリー。
ルフィの提案で、巨人族のドリーとブロギーから借りた雲で浮かぶ舟に乗って、島を冒険することになるが、楽しい遊覧もつかの間…。「下舵いっぱい！」というルフィの号令により恐ろしい猛獣たちのいる“冥界”に来てしまう。巨大な猛獣たちから追いかけられ、さらにはあの“呪いの王子”も登場し…!? という物語だ。
■「サンレス」は“あの人”まで登場
加えて「サンジの海賊レストラン」では、お腹を空かしたルフィやゾロ、 ひょんな勘違いから店に忍び込んできたバギーに、 よからぬ企みを察知した“あの人”まで登場するそう。美食を楽しむ名店は、今年もワイワイ大賑わい。 サンジの愛いっぱい、極上のおもてなしを満喫できる。
『ONE PIECE』とのコラボレーションメニューやグッズなどの最新情報は、今後も随時発表予定だ。
（C）尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション
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