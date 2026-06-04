Nakamura Hak、“ただ白い画面が続く”前代未聞のインタラクティブなMV公開
歌と1本のアコースティックギターのみで録音された“無修正・無編集”の音源が次々とアニメやドラマのテーマソングに起用され、注目を集める新人シンガー・ソングライターNakamura Hakが「白は夢」のミュージックビデオをYouTubeに公開した。
【動画】前代未聞!?Nakamura Hak「白は夢」ミュージックビデオ
ミュージックビデオは、ただ白い画面が続く異色の仕上がりとなっており、概要欄の冒頭には「このMusic Videoは、8K画質で制作されていますが、最初は、144p（最低の画質）に設定の上で再生ください。その後、徐々に画質を上げていくことで、あなたの目に映る『正体』が明らかになります」というメッセージが添えられている。実際に画質を上げていくことで映像の見栄えは変化していくが――結局、それだけでは真相には辿り着けない前代未聞のインタラクティブな作品となっている。その答えは、Nakamura HakのインスタグラムやXをのぞくことでわかるという。
9月から来年1月にかけ、全国ツアー『Plugless（Out-store）Live Tour - 異端』の開催も決定。5月20日にリリースされた1st EP『白は夢』の購入者は無料で入場でき、札幌、仙台、東京、新潟、名古屋、京都、大阪、岡山、高松、松江、福岡、計11ヶ所で12公演が予定されている。6月13日には2度目のオンラインライブの配信を行うことも予告されている。
【動画】前代未聞!?Nakamura Hak「白は夢」ミュージックビデオ
ミュージックビデオは、ただ白い画面が続く異色の仕上がりとなっており、概要欄の冒頭には「このMusic Videoは、8K画質で制作されていますが、最初は、144p（最低の画質）に設定の上で再生ください。その後、徐々に画質を上げていくことで、あなたの目に映る『正体』が明らかになります」というメッセージが添えられている。実際に画質を上げていくことで映像の見栄えは変化していくが――結局、それだけでは真相には辿り着けない前代未聞のインタラクティブな作品となっている。その答えは、Nakamura HakのインスタグラムやXをのぞくことでわかるという。