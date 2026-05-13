ライトノベルレーベル・ダンガン文庫、およびコミックレーベル・ダンガンコミックスの公式サイトが大幅リニューアルされた。

【写真】BookBase社長兼「ダンガン文庫」編集長の近藤雅斗

ダンガン文庫は、「読者の心を『撃ち抜く』弾丸を放つ新時代のレーベル」として2024年1月に株式会社BookBaseから始動。電子書籍を中心に展開を続けてきた。同レーベルの『迷宮クソたわけ』は、宝島社『このライトノベルがすごい！2026』単行本・ノベルズ部門で第8位を獲得するなど、注目を集めてきた。

2026年3月からはコミカライズのレーベルとなるダンガンコミックスも始動。同月より全国書店への紙書籍流通も開始している。

今回のリニューアルは、レーベル展開の拡大に伴い、情報提供体制の最適化および利便性向上を目的としたもの。同社が運営してきた複数のウェブサイトを再編し、今後は「作品に関する最新情報の提供」をダンガン文庫レーベルサイトが、「企業情報の提供」をBookBaseコーポレートサイトが担う2サイト体制へ変更。機能・デザインの両面が全面的に刷新された。

（文=リアルサウンド ブック編集部）