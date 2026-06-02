肉の脂身だって食べていい？肉や魚、バターやオイルをたっぷり食べていい理由とは？【炭水化物の話】

肉の脂身だって食べていい？肉や魚、バターやオイルをたっぷり食べていい理由

肉類・魚介類はたっぷり食べていい

かつて、飽和脂肪酸を多く含む肉やバターなど動物性脂質の摂り過ぎは動脈硬化の危険性があり、心筋梗塞や脳卒中などを発症しやすくなると考えられていました。しかし、２０１５年、アメリカの食事摂取基準が改定され、「食べる油は制限しません。なぜならば、それを控えても心臓病の予防にも肥満の予防にもつながらないからです」と明記されました。

また、日本人での飽和脂肪酸摂取と脳卒中との関係性を考えれば、肉やバターといった動物性脂質もしっかり食べていいのです。魚の油も同様です。「オメガ３（ＤＨＡやＥＰＡ）」という魚の油に関する調査で、しっかり摂ったグループは控えたグループより生存率が高かったという研究結果もあります。

肉類や魚介類の主な栄養素はタンパク質と脂質です。タンパク質は体をつくるもとになるもので、脂質は糖質以上に有用なエネルギー源であり、また、細胞膜やホルモンを生成する材料です。ダイエットでは避けられがちな肉の脂身ですが、それらの働きを助ける役目がありますので、むしろ積極的に摂るべきです。ただし、ソーセージやベーコン、ちくわといった肉や魚の加工品の中には糖質や塩分含有量が多いものがありますので、食べる際は栄養成分表示を確認することが大切です。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 炭水化物の話』著：山田悟