らそんぶるが、新曲「素直になれたら」を6月10日に配信リリースすることを発表。ジャケット写真が公開されるとともに楽曲のPre-save / Pre-add受付がスタートした。

発表に先駆けては31日正午12:00に、らそんぶるの公式SNSに突如として謎のURLが投下されていた。リンク先に現れたのはカウントダウンを刻む「真っ赤なロッカー」の特設サイト。

そして本日、恵比寿LIQUIDROOMで開催された＜2nd Mini Album Release Tour『心のピースを探しに』＞ファイナル公演終演直後となる20:00、タイマーがゼロを迎えると同時に特設サイトが“完全解禁”。閉ざされていたロッカーの扉が開き、新曲の詳細が明らかにされた形だ。

「素直になれたら」は、素直になれず、様々なしがらみや傷つけ合いがありながらもそれでも隣にいたいと願う“等身大”の想いを綴った一曲。”その場しのぎ”で繋いでいった時間も、不器用なふたりが少しずつお互いを受け入れる”本物”の時間になっていく、切実な本音を描いたラブソングとなっている。

■🔓 LOCKER UNLOCKED

https://rassemble0531.pages.dev/

■配信シングル「素直になれたら」

2026年6月10日 (水) リリース

Pre-save / Pre-add https://rassemble.lnk.to/Honest

◾️配信シングル「いつかまたひとりぼっちだったら」

2026年3月13日（金）リリース

https://rassemble.lnk.to/Someday_if_youre_still_alone_too