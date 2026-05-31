¡Ú¥ì¥Ý¡¼¥È¡ÛDAIGO¡¢¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥¤ in ¥·¥Í¥Þ ¤ß¤Á¤·¤ë¤Ù¡ÙÀè¹Ô¾å±Ç²ñ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡Ö²æ¤¬²È¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¡ÈT I T¡É¡×
¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥¤ in ¥·¥Í¥Þ ¤ß¤Á¤·¤ë¤Ù¡Ù¤ÎÀè¹Ô¾å±Ç²ñ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬£µ·î30Æü(ÅÚ)¡¢¿ÀÆàÀî¡¦¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤ ¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó£¸¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¾å±Ç¸å¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤È¤·¤ÆDAIGO¤¬ÅÐÃÅ¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï°ÊÁ°¤«¤é¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥¤¡Ù¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿DAIGO¤¬¡¢¸«¤É¤³¤í¤ä²ÈÂ²¤Îå«¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤ÎËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¤¡¢¥Ó¥ó¥´¡¢¥Þ¥Þ¡¢¥Ñ¥Ñ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤Î¥À¥ó¥¹¥¿¥¤¥à¤â¡£²ñ¾ì¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤êÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥ì¥Ý¡¼¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¡£
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
¥¢¥Ë¥á¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥¤¡Ù¤Ï2024Ç¯¤ª¤è¤Ó2025Ç¯¤Î2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¡¢Á´ÊÆ¤Ë¤ÆºÇ¤â¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°»ëÄ°¤µ¤ì¤¿ÈÖÁÈ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Û¤«¡¢2026Ç¯¤Ë¤Ï¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Ñ¡¼¥¯¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¥ç¡¼¤â³«»Ï¡£¤½¤·¤ÆÁÛÁüÎÏË¤«¤Ç¹¥´ñ¿´²¢À¹¤Ê¡È¥Ö¥ë¡¼¥¤¡É¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤ÎÆü¾ï¤òÉÁ¤¯¥¢¥Ë¥á¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥¤¡Ù¤Î¥·¥Í¥Þ¾å±Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥¤ in ¥·¥Í¥Þ¡ÙÂè2ÃÆ¤È¤Ê¤ë¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥¤ in ¥·¥Í¥Þ ¤ß¤Á¤·¤ë¤Ù¡Ù¤¬¡¢6·î12Æü¤è¤êÁ´¹ñ¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥ÞÂ¾±Ç²è´Û¤Ë¤Æ¸ø³«¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£Æ±¥·¥Í¥Þ¾å±Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¤Î¸·Áª¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Û¤«¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¡ØBluey¡Çs World¡Ù¤ÎÆÃÊÌ±ÇÁü¤ä¡¢ÆüËÜ¸ìÈÇ¤¬½é¸ø³«¤È¤Ê¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ê¤ÉÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤ÎÆâÍÆ¤ÇÆÏ¤±¤é¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£¤½¤ÎÁ´¹ñ¸ø³«¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡¢Àè¹Ô¾å±Ç²ñ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
Àè¹Ô¾å±Ç²ñ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¤¡¢¥Ó¥ó¥´¡¢¥Ñ¥Ñ¡¢¥Þ¥Þ¤¬ÅÐ¾ì¡£²ñ¾ì¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤¬µÞ¾å¾º¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢Ç®µ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËDAIGO¤¬»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤Î¥Ñ¥Ñ¤È¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Î´¿À¼¤â²Ã¤ï¤ê¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤ò·Þ¤¨¤¿¤è¤¦¤À¡£DAIGO¤¬¥Ö¥ë¡¼¥¤¡¢¥Ó¥ó¥´¤È¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¡¢¥Ñ¥Ñ¤È¥Þ¥Þ¤È¤Ï¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ°§»¢¤·¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡Öº£Æü¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡©¡×¤È¡¢¥Ö¥ë¡¼·Ï¤Ç¤Þ¤È¤á¤¿°áÁõ¤ÎDAIGO¤ËMC¤«¤é¼ÁÌä¤¬Åê¤²¤«¤±¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖB¡ª¡×¤È1Ê¸»ú¤ÇÅú¤¨¤¿DAIGO¡£Â³¤±¤Æ²ñ¾ì¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¡Ö¤ß¤ó¤ÊÊ¬¤«¤ë¤«¤Ê¡©¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¡£²ñ¾ì¤«¤é¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÅú¤¨¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦¤È¡¢DAIGO¤¬¥Ë¥ä¥ê¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡ÖÅú¤¨¤Ï¡¢¡È¥Ö¥ë¡¼¥¤¡É¡ª¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢Æ±¤¸¿§¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¤¤¬¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤ËÈô¤Ó¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥¤¡Ù¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿DAIGO¤Ï¡¢¡ÖÆâÍÆÅª¤Ë¤â¡¢¤ª»ÒÍÍ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Âç¿Í¤â´Ñ¤Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥¤¤â¥Ó¥ó¥´¤â¤¹¤´¤¯Âç¿Í¤Ó¤¿¤³¤È¸À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡£ËÍ¤â»Ò°é¤Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡È5ºÐ¤Ê¤Î¤Ë¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸À¤¦¤Î¤«¡É¤È¤«¡¢»Ò°é¤Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¤¤í¤¤¤íµ¤¤Å¤¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢¤¹¤´¤¯µ¤»ý¤Á¤âÊ¬¤«¤ë¤·¡¢²ÈÂ²ÌÏÍÍ¤äÍ§¿Í´Ø·¸¤È¤«¡¢ËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤ÊÀ¤³¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¿ÆÌÜÀþ¤Ç¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥¤ in ¥·¥Í¥Þ¡Ù¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ï¡¢¡ÈÆ»¤ËÌÂ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤Ç¤â²ÈÂ²¤¬°ì½ï¤Ê¤é¤¤Ã¤ÈÂç¾æÉ×¡É¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£²ÈÂ²¤Îå«¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òºÆÇ§¼±¤Ç¤¤ëºîÉÊ¤À¤¬¡¢¡Ö¤â¤·²ÈÂ²¤Ç°Õ¸«¤¬Ê¬¤«¤ì¤¿»þ¤Ï¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¾è¤ê±Û¤¨¤ë¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡¢¡Ö´ðËÜÅª¤Ë°Õ¸«¤¬Ê¬¤«¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÅú¤¨¤¿DIAGO¡£MC¤¬¡ÖÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡ª¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¤È¡¢¡Ö²æ¤¬²È¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¡ÈT I T¡É¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿DAIGO¡£¡ÈT I T¡É¤Î°ÕÌ£¤ò¡Ö¡ÈºÊ¤Î ¸À¤¦¤³¤È¤Ï Àµ¤·¤¤¡É¤Ç¤¹¡×¤È²òÀâ¤¹¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤«¤éÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬Í¯¤¾å¤¬¤Ã¤¿¡£DAIGO¤Ï¡¢¡Ö200%Àµ¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¡£¤À¤«¤é¡¢°Õ¸«¤¬³ä¤ì¤ë¤³¤È¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤â¡ÖÁÇÅ¨¡Á¡ª¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö²ÈÂ²¤¬Áý¤¨¤Æ°ìÈÖ¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Êõ¡£»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤Ê¤¤À¸³è¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¤Ê¤ó¤«¤â¤¦¼«Ê¬¤è¤ê¤âÂçÀÚ¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤Ï¤«¤ï¤¤¤¤¤·¡¢ºÊ¤ÏåºÎï¤À¤·¡¢ËÜÅö¤Ë²ÈÂ²¤¬ÊõÊª¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¸ì¤Ã¤¿DAIGO¤Ï¹¬¤»¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¤³¤ÎÀè¹Ô¾å±Ç²ñ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢DAIGO¤È°ì½ï¤Ë¥Ö¥ë¡¼¥¤¤¬Âç¹¥¤¤Ê¡Ö¥Õ¥í¥¹¥À¥ó¥¹¡×¤òÍÙ¤ë»þ´Ö¤â¡£¡ÖÍÙ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤¦¤Þ¤¯ÍÙ¤ì¤ë¤«¤Ê¡©¡×¤È¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤êÉÔ°Â¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿DAIGO¤À¤¬¡¢²ñ¾ì¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È°ì½ï¤ËÎý½¬¤ò¤¹¤ë»þ´Ö¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤Ë´°àú¤Ê¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£¥À¥ó¥¹ËÜÈÖ¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¤¡¢¥Ó¥ó¥´¡¢¥Ñ¥Ñ¡¢¥Þ¥Þ¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤¯ÍÙ¤ê¡¢¤é¤·¤µ°î¤ì¤ë¥Ý¡¼¥º¤â¥Ð¥Ã¥Á¥ê·è¤á¤ëÍ¾Íµ¤â¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¥À¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¾å¼ê¤Ç¤¹¤Í¡£¸µµ¤¤Ë³Ú¤·¤¯¤ß¤ó¤Ê¤ÇÍÙ¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×¤È´¶ÁÛ¤òÅÁ¤¨¡¢²ñ¾ì¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÇï¼ê¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
ºÇ¸å¤Î°§»¢¤ÇDAIGO¤Ï²ñ¾ì¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¶ù¡¹¤Þ¤Ç¸«ÅÏ¤·¤Æ¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î²ÈÂ²¤ÎÊý¤È³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤Þ¤·¤¿¤·¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤â³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥¤¡Ù¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤µ¤é¤Ë¥Ð¥º¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¨¡¨¡DAIGO
¤½¤·¤Æ²ñ¾ì¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¼ê¤ò¿¶¤ê¡ÖDAIGO¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¡¢³Ð¤¨¤¿¤«¤Ê¡© ¥Ó¥ó¥´¡¢DAIGO¡¢¥Ó¥ó¥´¡¢DAIGO¤À¤è¡Á¡ª¡×¤È¥Ó¥ó¥´¤È¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤·¤Ê¤¬¤é»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÌ¾Á°¤ò¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¡£²ñ¾ì¤«¤é¤ÎÇï¼ê¤ÈÀ¼±ç¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¥Ñ¥Ñ¡¢¥Þ¥Þ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¢¥Ó¥ó¥´¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤ª»Ð¤µ¤ó¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª ¤ß¤ó¤Ê¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤È¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥Ö¥ë¡¼¥¤°ì²È¤ÈMC¡¢¤½¤·¤Æ²ñ¾ì¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤â´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£¡Ö¥Ð¥¤¥Ð¡¼¥¤¡×¤È¼ê¤ò¿¶¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¹ß¤ê¤Æ¤«¤é¤âÁ°Êý¤ËºÂ¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È°®¼ê¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Âà¾ì¸ý¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¸òÎ®¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿DAIGO¡£¥Ï¡¼¥È¥Õ¥ë¤ÊÀè¹Ô¾å±Ç²ñ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡
¢£Àè¹Ô¾å±Ç²ñ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥¤ in ¥·¥Í¥Þ ¤ß¤Á¤·¤ë¤Ù¡Ù¡¡
Æü»þ¡§5·î30Æü(ÅÚ)12:30¡Á12:50¡¡¢¨¾å±Ç¸å¥¤¥Ù¥ó¥È
²ñ¾ì¡§¿ÀÆàÀî¡¦¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤ ¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó£¸
ÅÐÃÅ¼Ô¡§DAIGO ¡¿ ¥Ö¥ë¡¼¥¤¡¢¥Ó¥ó¥´¡¢¥Þ¥Þ¡¢¥Ñ¥Ñ
¡¡
¢£¥·¥Í¥Þ¾å±Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥¤ in ¥·¥Í¥Þ ¤ß¤Á¤·¤ë¤Ù¡Ù
¸ø³«Æü¡§2026Ç¯6·î12Æü(¶â)¤«¤é½ç¼¡¸ø³«
¾å±Ç»þ´Ö¡§60Ê¬
ÇÛµë¡§¥¤¥ª¥ó¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È
BLUEY TM and BLUEY character logos TM & © Ludo Studio Pty Ltd 2018
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.bluey.tv/blog/jp-thesignincinema/
¡¡
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡DAIGO ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡DAIGO ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡BREAKERZ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡BREAKERZ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTwitter
¡¡