ビジネスシューズも“時短”の時代？「もう玄関でもたつかない」立ったまま履けるビジネスシューズ
革靴は仕事やフォーマルシーンに欠かせない。一方で、「履くたびに靴ベラが必要」「玄関でかがむのが面倒」「急いでいる朝に手間取る」など不便も多い。そんな小さなストレスを軽くしてくれるのが、立ったまま履けるハンズフリー仕様の革靴・ビジネスシューズだ。かかと部分や履き口に工夫があり、手を使わずに足を入れやすいのが魅力。見た目はきちんと感のあるビジネスシューズなのに、履き心地はスニーカー感覚に近いものも多く、通勤や営業、出張、冠婚葬祭まで幅広く活躍する。今回は、毎日使いやすいアイテムを厳選して紹介する。
【写真】「立ったまま履ける」靴ベラ要らずのビジネスシューズ
■[フォクスセンス] ビジネスシューズ 【立ったままスッと履ける】 革靴
「革靴は履くのが面倒」というイメージを変えてくれる一足。立ったままスッと履ける設計で、靴ベラを探したり、かがんでかかとを直したりする手間を減らせるのが魅力だ。ストレートチップのきちんと感があるため、通勤や商談、冠婚葬祭などにも使いやすい。本革仕様で高級感がありながら、軽量性や防滑性、防水性、通気性にも配慮されているので、毎日のビジネスシーンに取り入れやすい。革靴らしい見た目と、スニーカーのような歩きやすさを両立したい人におすすめだ。
●おすすめポイント
・本革仕様で、ビジネスシーンでもきちんと見えしやすい
・立ったまま履きやすく、忙しい朝の時短にも役立つ
・軽量、防滑、防水など、通勤靴にうれしい機能を備えている
■[ＰＡＦＨＬ] 革靴 メンズ 立ったまま履ける 超軽量 ビジネスシューズ
立ったまま履けるラクさと、毎日使いやすい軽さを重視したい人にぴったりの。3E幅広設計のため、足幅が気になりやすい人でも窮屈さを感じにくく、通勤や外回りなど長時間履く日にも使いやすい。シンプルなブラックのドレスシューズデザインで、スーツスタイルはもちろん、オフィスカジュアルにもなじみやすいのがポイント。抗菌防臭仕様なのも、汗やムレが気になる季節にはうれしい。革靴の見た目は欲しいけれど、重さや硬さはできるだけ避けたい人におすすめだ。
●おすすめポイント
・3E幅広設計で、足幅が気になる人にも選びやすい
・超軽量タイプで、歩く時間が長い日にも使いやすい
・抗菌防臭仕様で、毎日の通勤靴として取り入れやすい
■[SOARHOPE] 手を使わずに履ける ビジネスシューズ
革靴のようにきちんと見せながら、スニーカー感覚のラクさを求める人におすすめ。手を使わずに履ける仕様で、玄関でかがむ手間を減らせるのが大きな魅力だ。ストレートチップ風のデザインと内羽根風の見た目で、通勤、就活、結婚式、冠婚葬祭など、幅広いシーンに合わせやすい。軽量で歩きやすく、防水性にも配慮されているため、天気が不安定な日にも頼りになる。革靴ほどかっちりしすぎず、それでいてスニーカーよりきれいめに見せたい人におすすめだ。
●おすすめポイント
・手を使わずに履きやすく、脱ぎ履きのストレスを軽減
・革靴風デザインで、きれいめな服装にも合わせやすい
・軽量、防水仕様で、通勤や外出に使いやすい
■[Poerkan] 立ったまま履ける 走れる ビジネスシューズ
「革靴は疲れやすい」と感じている人におすすめ。立ったまま履けるハンズフリー仕様に加え、走れるビジネスシューズとして、歩きやすさや動きやすさを重視しているのが特徴だ。外羽根タイプのデザインで足入れしやすく、スーツスタイルにもなじむベーシックなブラックカラー。制菌・消臭仕様なので、長時間履く通勤靴としても使いやすい。リクルート、仕事、冠婚葬祭、フォーマルシーンまで対応しやすく、きちんと感と快適さを両立したい人におすすめだ。
●おすすめポイント
・立ったまま履ける仕様で、玄関での手間を減らせる
・歩きやすさを重視した設計で、通勤や外回りにも便利
・制菌、消臭仕様で、毎日履くビジネスシューズに向いている
立ったまま履けるハンズフリー仕様の革靴・ビジネスシューズなら、靴ベラを使う手間や、かがんで履くストレスを減らせるのが魅力だ。忙しい朝の通勤から、外回り、出張、冠婚葬祭まで、足元のストレスを減らしたい人は、靴ベラ要らずの一足を選んでみよう。
■[フォクスセンス] ビジネスシューズ 【立ったままスッと履ける】 革靴
「革靴は履くのが面倒」というイメージを変えてくれる一足。立ったままスッと履ける設計で、靴ベラを探したり、かがんでかかとを直したりする手間を減らせるのが魅力だ。ストレートチップのきちんと感があるため、通勤や商談、冠婚葬祭などにも使いやすい。本革仕様で高級感がありながら、軽量性や防滑性、防水性、通気性にも配慮されているので、毎日のビジネスシーンに取り入れやすい。革靴らしい見た目と、スニーカーのような歩きやすさを両立したい人におすすめだ。
●おすすめポイント
・本革仕様で、ビジネスシーンでもきちんと見えしやすい
・立ったまま履きやすく、忙しい朝の時短にも役立つ
・軽量、防滑、防水など、通勤靴にうれしい機能を備えている
■[ＰＡＦＨＬ] 革靴 メンズ 立ったまま履ける 超軽量 ビジネスシューズ
立ったまま履けるラクさと、毎日使いやすい軽さを重視したい人にぴったりの。3E幅広設計のため、足幅が気になりやすい人でも窮屈さを感じにくく、通勤や外回りなど長時間履く日にも使いやすい。シンプルなブラックのドレスシューズデザインで、スーツスタイルはもちろん、オフィスカジュアルにもなじみやすいのがポイント。抗菌防臭仕様なのも、汗やムレが気になる季節にはうれしい。革靴の見た目は欲しいけれど、重さや硬さはできるだけ避けたい人におすすめだ。
●おすすめポイント
・3E幅広設計で、足幅が気になる人にも選びやすい
・超軽量タイプで、歩く時間が長い日にも使いやすい
・抗菌防臭仕様で、毎日の通勤靴として取り入れやすい
■[SOARHOPE] 手を使わずに履ける ビジネスシューズ
革靴のようにきちんと見せながら、スニーカー感覚のラクさを求める人におすすめ。手を使わずに履ける仕様で、玄関でかがむ手間を減らせるのが大きな魅力だ。ストレートチップ風のデザインと内羽根風の見た目で、通勤、就活、結婚式、冠婚葬祭など、幅広いシーンに合わせやすい。軽量で歩きやすく、防水性にも配慮されているため、天気が不安定な日にも頼りになる。革靴ほどかっちりしすぎず、それでいてスニーカーよりきれいめに見せたい人におすすめだ。
●おすすめポイント
・手を使わずに履きやすく、脱ぎ履きのストレスを軽減
・革靴風デザインで、きれいめな服装にも合わせやすい
・軽量、防水仕様で、通勤や外出に使いやすい
■[Poerkan] 立ったまま履ける 走れる ビジネスシューズ
「革靴は疲れやすい」と感じている人におすすめ。立ったまま履けるハンズフリー仕様に加え、走れるビジネスシューズとして、歩きやすさや動きやすさを重視しているのが特徴だ。外羽根タイプのデザインで足入れしやすく、スーツスタイルにもなじむベーシックなブラックカラー。制菌・消臭仕様なので、長時間履く通勤靴としても使いやすい。リクルート、仕事、冠婚葬祭、フォーマルシーンまで対応しやすく、きちんと感と快適さを両立したい人におすすめだ。
●おすすめポイント
・立ったまま履ける仕様で、玄関での手間を減らせる
・歩きやすさを重視した設計で、通勤や外回りにも便利
・制菌、消臭仕様で、毎日履くビジネスシューズに向いている
立ったまま履けるハンズフリー仕様の革靴・ビジネスシューズなら、靴ベラを使う手間や、かがんで履くストレスを減らせるのが魅力だ。忙しい朝の通勤から、外回り、出張、冠婚葬祭まで、足元のストレスを減らしたい人は、靴ベラ要らずの一足を選んでみよう。