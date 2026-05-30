ほぼ全部透けてる…aespa・ニンニン、衝撃の“全身シースルー”で視線強奪「あかーん」

aespaのニンニンが、妖艶なオーラで魅了した。

ニンニンは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

【写真】ニンニン、衝撃の“全身シースルー”

公開された写真には、ラグジュアリーブランド「GUCCI」の撮影に臨むニンニンの姿が収められている。

ニンニンは、ブラックのシースルーボディスーツにロングヘアを合わせた前衛的なスタイリングを披露。スモーキーなアイメイクと鋭い眼差しが印象的で、ダークでミステリアスな魅力を放った。

投稿を見たファンからは「美しすぎない？」「本当に妖艶」「あかーん」「大好き」などのコメントが寄せられている。

（写真＝ニンニンInstagram）

なお、ニンニンが所属するaespaは5月29日に2ndフルアルバム『LEMONADE』をリリースした。

◇ニンニン（NINGNING）プロフィール

2002年10月23日生まれ。中国ハルビン市出身。本名ニン・イーヂュオ。英名ビビアン。高い歌唱力で、メインボーカルを担当。グループ唯一の中国人メンバーで、2015年には中国のサバイバルオーディションに出演していた。その後、2016年にSMルーキーズの一員として活動を開始。当時公開されたルーキーズメンバーでは、唯一デビューに成功したメンバーでもある。163cm、43kgというモデルも逃げ出すスタイルの持ち主で、趣味は料理という家庭的な一面も。子供の頃の夢は画家。