W杯に臨む森保ジャパンを後押し

サッカー日本代表は、来月11日に開幕する北中米ワールドカップ（W杯）に向け、国内合宿を行っている。本大会で史上初のベスト8以上を狙う森保ジャパンを、人気漫画「ONE PIECE」も後押し。約2週間後の本番に向けたメッセージに反響が広がっている。

強力な援軍が現れた。W杯本大会へ連日、国内トレーニングに励む日本代表の選手たち。29日の練習場では「ONE PIECE」の主人公・ルフィが身に着ける「麦わら帽子」のブルーバージョンがチームに贈られ、激励を受けた。

その様子を捉えた画像が「ONE PIECE」のスタッフ公式Xで公開された。「『ONE PIECE』からサッカー日本代表SAMURAI BLUEに青い麦わら帽子をお贈りしました さぁ、いこう!!おれたちの最高地点へ」とつづり、チームを後押ししている。

さらに、青色シャツと麦わら帽子をつけたルフィのイラストとメッセージが載せられた画像も投稿。メッセージには「本気の夢に、仲間は集まる。」と大きく記され、「ONE PIECE（おれたち）は、サッカー日本代表の夢を笑わない」との言葉も寄せた。

森保ジャパンを本気で後押しする「サッカー日本代表の夢を笑わない」の15文字はネットで反響。「お昼休憩中にガチ泣きしてる」「ちょいちょい一味っぽいニュアンスを混ぜていてもう大号泣ですよ」「感動でしかない」「やばい！ルフィのこの言葉泣けてくる！」「ほんとに涙出た」との声が並んだ。

日本代表は31日に国内で実施されるアイスランドとの強化試合を経て、W杯本大会を迎える。北中米W杯ではグループFに入り、1次リーグではオランダ、スウェーデン、チュニジアと対戦する。



（THE ANSWER編集部）