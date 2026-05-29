【誕生月×血液型】前向きさは“武器”になる。「本命彼女に選ばれやすい女性」とは？　占い師のアドバイス付き＜第7〜10位＞

これからの暑い季節は、おでかけやイベントなど「人との出会い」が一気に増える時期。恋のチャンスを探している方にとっては、このタイミングで恋活を始めるのもひとつの手です。

ただし、出会いが増える分、既婚者や遊び人が紛れ込んでいることもあるため、少し注意が必要です。「自分は異性に遊ばれやすいタイプかも……」と感じる方は、まず誕生月と血液型から「性格・恋愛傾向」をチェックしてみるといいでしょう。

今回は、「本命彼女に選ばれやすい女性」を、血液型×誕生月の組み合わせでランキング形式にてご紹介します。

■本命彼女に選ばれやすい女性をランキング形式で紹介

ここでは、「本命彼女に選ばれやすい女性」を、誕生月×血液型のランキング形式で紹介します。

◇第7位 1月生まれ×A型

堅実で真面目な性格ゆえ、異性から見ると「遊びで付き合ってはいけない」と思われやすいタイプ。ただ、あまり几帳面さを表に出すと異性から敬遠されるので、くれぐれも程々に。

◇第8位 6月生まれ×B型

温厚でありながら、どこかつかみどころのない雰囲気が「独特の魅力」となり、異性の心を強く惹きつけるタイプ。

ただ、あまりに自由奔放に振る舞いすぎると、相手を疲れさせてしまうこともあるため、やり過ぎには注意が必要です。

◇第9位 7月生まれ×A型

思いやりにあふれた7月生まれ×A型は、異性から見ると「遊んではいけない人」という印象を持たれやすいタイプ。好きになった相手には自分から行動できる積極性もありますが、真面目で健気な一面があるため、異性からも大切に扱われることが多いでしょう。

◇第10位 11月生まれ×O型

ポジティブで前向きな11月生まれ×O型は、裏表のない素直さこそが「愛され要素」の秘訣。その屈託のない明るさとまっすぐな性格は、異性から見てもとてもキュートに映り、本命として大切にされる存在になるでしょう。

■本命彼女になるために大切なこと

男性から本命視されるためには、真面目さや誠実さはもちろんのこと、さらに「どこか追いかけたくなる魅力」がひとつ加わると効果的です。例えば、恋愛以外にも趣味や仕事に打ち込んで「自分にしかない世界」を持つのもひとつの手です。

（みくまゆたん）

※画像はイメージです

「本命彼女に選ばれやすい女性」ランキング第1〜12位まで公開中！

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（みくまゆたん）

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