２５日の日本テレビ「大悟の芸人領収書」では、千鳥・大悟の映画主演を記念した「芸人こそ最高の役者ＳＰ」が放送された。

ゲストに俳優経験がある芸人が集まり、ライス関町知弘が登場した。

舞台「ハリー・ポッターと呪いの子」のロン・ウィーズリー役にオーディションを経て選ばれたと説明し、「すごく大事な役。主役のハリー・ポッターの親友」とドヤ顔。舞台のビジュアルが紹介されると、まさかの姿に爆笑が起こった。

「出オチ用」「写真で一言」とイジられながら、「お笑い畑の人はこぞってイジるけど、ハリー・ポッターサイドからは素晴らしいロンだね」と絶賛されていると主張した。

丸メガネがトレードマークだが、舞台役柄はメガネなし。「僕と言えばメガネ。これだったら誰か本当にわかんないじゃないですか」と番組でもメガネを外してみせると、完全に別人に。

大悟が「ガンバレルーヤの真ん中」、堀内健が「俺が監督ならクジラの赤ちゃんの役に」とイジって笑わせた。

ネットでも「ライスの関町がメガネ外したら ゆめぽてに似てた オモロ」「ガンバレルーヤの真ん中ｗ」「大悟の例えｗ」と笑いが広がった。