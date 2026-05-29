音楽と自然と文化を融合させた野外フェス「Setouchi Contemporary」が、去年に続き、今年も岡山県玉野市で開催されることになりました。

【写真を見る】女優で歌手の上白石萌歌さんらアーティスト16組が出演予定「Setouchi Contemporary 2026」10月24日と25日に開催【岡山・玉野市】

「Setouchi Contemporary」は、玉野市の活性化を目指し、イシカワホールディングスが中心となって実施するものです。

初開催となった去年は、2日間の会期の中で1日だけだった音楽フェスが今年は2日間に拡大されます。今年は、女優で歌手の上白石萌歌さんらアーティスト16組が出演する予定となっています。

（セトウチコンテンポラリー実行委員会 石川康晴会長）

「玉野市の新しい価値を作る、新しい経済を作る、新しい観光を作る、新しい文化を作る、そういうことを売り出す、これがSetouchi Contemporary 2026になります」



「Setouchi Contemporary 2026」は、10月24日と25日に玉野市の宇野港周辺で開催されます。